Море слез и кортеж из мотоциклов. В Вышгороде простились с 14-летним Ильей, которого убила Россия (репортаж Яна Доброносова)

Церемонию посетили родные, друзья и одноклассники Ильи

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В пятницу, 2 октября, в Вышгороде простились с 14-летним Ильей Гончаровым. Парень погиб в результате российского удара по частному жилому дому в ночь на 30 сентября.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов посетил траурную церемонию. На фото он показал, как проходило чествование памяти Ильи.

Семья Ильи родом из села Ястребщина Эсманьской общины на Сумщине. Чтобы быть подальше от постоянного российского террора и обстрелов родители решили вывезти детей на Киевщину, надеясь обрести здесь спокойствие и безопасность.

Илья Гончаров. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Близкие вспоминают Илью как очень светлого и увлеченного парня. Его величайшей страстью были мотоциклы — он буквально жил ими.

Церемонию посетило очень много людей. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Священник провел Илью в последний путь. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Церемонию посетило очень много людей. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

"Наш мальчик Илюша очень любил мотоциклы. Начинал с мопеда, потом у него были Viper, Shineray. Он очень заботился за каждый свой мотоцикл, ухаживал, берег и постоянно мечтал о Kawasaki", — рассказывает тетя погибшего Мария.

Люди не сдерживали слез. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Люди не сдерживали слез. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Техника была для него чем-то большим, чем просто хобби — это была мечта, которой он жил, так что родители попросили неравнодушных мотоциклистов проводить их погибшего ребенка грохотом моторов.

Владельцы мотоциклов организовали котрежи для катафалка. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Владельцы мотоциклов организовали котрежи для катафалка. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Парня похоронили на местном кладбище. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Парня похоронили на местном кладбище. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Церемонию посетили владельцы мотоциклов. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Церемонию посетили владельцы мотоциклов. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Проститься с парнем пришли друзья и одноклассники. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Родные не сдерживали слез. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Проститься с парнем пришли друзья и одноклассники. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Парня похоронили на местном кладбище. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

"Еще одна детская жизнь, оборванная нелюдями. Вечная память и светлое покровительство Илье", — написал Ян Доброносов.

Ранее "Телеграф" показывал репортаж Яна Доброносова, как выглядит больница в центре Киева после удара россиян.