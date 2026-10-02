Море слез и кортеж из мотоциклов. В Вышгороде простились с 14-летним Ильей, которого убила Россия (репортаж Яна Доброносова)
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Церемонию посетили родные, друзья и одноклассники Ильи
В пятницу, 2 октября, в Вышгороде простились с 14-летним Ильей Гончаровым. Парень погиб в результате российского удара по частному жилому дому в ночь на 30 сентября.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов посетил траурную церемонию. На фото он показал, как проходило чествование памяти Ильи.
Семья Ильи родом из села Ястребщина Эсманьской общины на Сумщине. Чтобы быть подальше от постоянного российского террора и обстрелов родители решили вывезти детей на Киевщину, надеясь обрести здесь спокойствие и безопасность.
Близкие вспоминают Илью как очень светлого и увлеченного парня. Его величайшей страстью были мотоциклы — он буквально жил ими.
"Наш мальчик Илюша очень любил мотоциклы. Начинал с мопеда, потом у него были Viper, Shineray. Он очень заботился за каждый свой мотоцикл, ухаживал, берег и постоянно мечтал о Kawasaki", — рассказывает тетя погибшего Мария.
Техника была для него чем-то большим, чем просто хобби — это была мечта, которой он жил, так что родители попросили неравнодушных мотоциклистов проводить их погибшего ребенка грохотом моторов.
"Еще одна детская жизнь, оборванная нелюдями. Вечная память и светлое покровительство Илье", — написал Ян Доброносов.
Ранее "Телеграф" показывал репортаж Яна Доброносова, как выглядит больница в центре Киева после удара россиян.