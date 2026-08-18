Продавцы обуви молчат об этих секретах: ТОП-6 летних лайфхаков
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Несколько простых трюков для обуви
Многим знакомо чувство, когда любимая пара обуви внезапно начинает доставлять неудобства: натирает пятки, скользит на гладком полу или теряет безупречный вид в самый неподходящий момент. Особенно это актуально в летнюю жару.
К счастью, решить эти мелкие бытовые проблемы можно быстро и без лишних затрат, сообщает Glamour. Вашему вниманию подборка простых, но гениальных лайфхаков, которые продлят жизнь вашей обуви и сберегут ваши нервы.
Защита от мозолей
Перед тем как обуть новую пару, смажьте твердым дезодорантом места, которые чаще всего натирают (задники и внешнюю сторону больших пальцев). Это снизит трение, пока обувь не разносится.
Борьба с неприятным запахом
Сбрызните внутреннюю часть обуви сухим шампунем перед выходом. Он отлично впитывает влагу, сохраняет стопы сухими и приятно освежает.
Как разносить узкую обувь
Поместите в туфли герметичный пакет с водой и отправьте их на ночь в морозильную камеру. Вода при замерзании расширится и аккуратно растянет материал. Важно: метод одноразовый, а для дорогой обуви лучше воспользоваться услугами мастерской.
Экстренный ремонт шлепанцев
Если у шлепанцев оторвался ремешок, выручит обычная пластиковая застежка от упаковки хлеба. Закрепите ее снизу на подошве, чтобы зафиксировать лямку, после чего можно спокойно дойти до дома.
Как очистить белые кроссовки
Точечные загрязнения легко удалить с помощью зубной щетки и небольшого количества белого уксуса. Наносите средство постепенно, чтобы не переборщить.
Как избавиться от скольжения
Вы когда-нибудь поскальзывались и падали у бассейна в новых сандалиях? Чтобы этого избежать слегка пройдитесь по гладкой подошве наждачной бумагой для лучшего сцепления. Альтернативный вариант — сделать аккуратные крестообразные надрезы ножницами на подошве каждой туфли.
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