Продавцы обуви молчат об этих секретах: ТОП-6 летних лайфхаков

Несколько простых трюков для обуви

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Многим знакомо чувство, когда любимая пара обуви внезапно начинает доставлять неудобства: натирает пятки, скользит на гладком полу или теряет безупречный вид в самый неподходящий момент. Особенно это актуально в летнюю жару.

К счастью, решить эти мелкие бытовые проблемы можно быстро и без лишних затрат, сообщает Glamour. Вашему вниманию подборка простых, но гениальных лайфхаков, которые продлят жизнь вашей обуви и сберегут ваши нервы.

Защита от мозолей

Перед тем как обуть новую пару, смажьте твердым дезодорантом места, которые чаще всего натирают (задники и внешнюю сторону больших пальцев). Это снизит трение, пока обувь не разносится.

Защита от мозолей/Фото: ИИ

Борьба с неприятным запахом

Сбрызните внутреннюю часть обуви сухим шампунем перед выходом. Он отлично впитывает влагу, сохраняет стопы сухими и приятно освежает.

Борьба с неприятным запахом/Фото: ИИ

Как разносить узкую обувь

Поместите в туфли герметичный пакет с водой и отправьте их на ночь в морозильную камеру. Вода при замерзании расширится и аккуратно растянет материал. Важно: метод одноразовый, а для дорогой обуви лучше воспользоваться услугами мастерской.

Как разносить узкую обувь/Фото: ИИ

Экстренный ремонт шлепанцев

Если у шлепанцев оторвался ремешок, выручит обычная пластиковая застежка от упаковки хлеба. Закрепите ее снизу на подошве, чтобы зафиксировать лямку, после чего можно спокойно дойти до дома.

Экстренный ремонт шлепанцев/Фото: ИИ

Как очистить белые кроссовки

Точечные загрязнения легко удалить с помощью зубной щетки и небольшого количества белого уксуса. Наносите средство постепенно, чтобы не переборщить.

Как очистить белые кроссовки/Фото: ИИ

Как избавиться от скольжения

Вы когда-нибудь поскальзывались и падали у бассейна в новых сандалиях? Чтобы этого избежать слегка пройдитесь по гладкой подошве наждачной бумагой для лучшего сцепления. Альтернативный вариант — сделать аккуратные крестообразные надрезы ножницами на подошве каждой туфли.

Как избавиться от скольжения/Фото: ИИ

Ранее "Телеграф" рассказывал, как убрать неприятный запах из кроссовок. Для этого понадобиться копеечное средство, которое есть в каждой кухне.