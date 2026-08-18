Продавці взуття мовчать про ці секрети: ТОП-6 літніх лайфхаків

Декілька простих трюків для взуття

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Багатьом знайоме почуття, коли улюблена пара взуття раптово починає завдавати незручностей: натирає п’яти, ковзає на гладкій підлозі або втрачає бездоганний вигляд у невідповідний момент. Особливо це актуально у літню спеку.

На щастя, вирішити ці дрібні побутові проблеми можна швидко та без зайвих витрат, повідомляє Glamour. До вашої уваги добірка простих, але геніальних лайфхаків, які продовжать життя вашого взуття і збережуть ваші нерви.

Захист від мозолів

Перед тим як взути нову пару, змастіть твердим дезодорантом місця, які найчастіше натирають (задники та зовнішній бік великих пальців). Це знизить тертя, доки взуття не розноситься.

Захист від мозолів/Фото: ШІ

Боротьба з неприємним запахом

Збризкайте внутрішню частину взуття сухим шампунем перед виходом. Він добре вбирає вологу, зберігає стопи сухими й приємно освіжає.

Боротьба з неприємним запахом/Фото: ШІ

Як розносити вузьке взуття

Помістіть у туфлі герметичний пакет із водою та відправте їх на ніч у морозильну камеру. Вода під час замерзання розшириться й акуратно розтягне матеріал. Важливо: метод одноразовий, а для дорогого взуття краще скористатися послугами майстерні.

Як розносити вузьке взуття/Фото: ШІ

Екстрений ремонт шльопанців

Якщо у шльопанців відірвався ремінець, виручить звичайна пластикова застібка від упаковки хліба. Закріпіть знизу на підошві, щоб зафіксувати лямку, після чого можна спокійно дійти до будинку.

Екстрений ремонт шльопанців/Фото: ШІ

Як очистити білі кросівки

Точкові забруднення легко видалити за допомогою зубної щітки та невеликої кількості білого оцту. Наносите засіб поступово, щоби не переборщити.

Як очистити білі кросівки/Фото: ШІ

Як позбутися ковзання

Ви колись падали біля басейну в нових сандалях? Щоб цього уникнути злегка пройдіться по гладкій підошві наждачним папером для кращого зчеплення. Альтернативний варіант – зробити акуратні хрестоподібні надрізи ножицями на підошві кожної туфлі.

Як позбутися ковзання/Фото: ШІ

Раніше "Телеграф" розповідав, як прибрати неприємний запах із кросівок. Для цього знадобиться копійчаний засіб, який є в кожній кухні.