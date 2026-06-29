Кешбек в "Монобанке" будет работать по-новому: что важно знать

Изменится не только процентная ставка

Мonobank меняет работу своего кэшбека, расширяя возможности для накоплений. Уже в ближайшее время начнет функционировать многоуровневая система, которая вызывает много вопросов.

"Телеграф" обратился в службу поддержки, чтобы подробнее разобраться, как будет работать кэшбек. Заметим, что запланированы изменения не только в процентах от суммы, но и снят лимит в 500 грн накоплений за месяц.

Какие изменения запланированы

По-прежнему будет доступно по выбору 2 категории для начисления кэшбека в течение месяца, но будет отличаться механика начисления:

теперь кэшбек будет расти в зависимости от суммы, которую клиент потратит в категории

каждая категория будет состоять из четырех уровней

больше затрат в категории – переход на новый уровень

при каждом таком переходе начисляется конкретная сумма кэшбека

для каждого уровня будет информация, сколько нужно потратить для перехода на новый уровень

учитываются все расходы – и своими деньгами, и кредитными.

Кроме того, ограничение в 500 гривен максимального кэшбека в месяц отменяется. Но есть и другие нюансы.

Монобанк изменяет начисление кэшбека

Как по факту будет работать новая система

Менеджер моно объяснил, что основным правилом новой работы является индивидуальная система. То есть, процент, максимальная сумма, от которой начисляется кэшбек, будут определяться банком индивидуально для каждого клиента.

"Процент, целевые суммы расходов и суммы кэшбека — рассчитываются индивидуально для каждого клиента (…) Категории одинаковы, суммы рассчитываются индивидуально. Точно подсказать как идет начисление и почему — нет возможности", — добавил менеджер.

Как изменится начисление кэшбека в Монобанке

В моно уже объяснили на примере, как будет действовать многоуровневая система. Для расчета брали категорию "Животные" и расходы в 5 тысяч грн. Заметим, что сейчас эта категория в моно дает 10% кэшбека за расходы личных средств.

Объяснение банка:

Представим, что у вас категория "Животные" и вы тратите 5 000 грн/месяц.

В этой механике есть 4 "ступени" (уровни затрат). Точные суммы для каждого клиента разные, но логика одинакова — например возьмем условно:

1 ступень: 3 000 грн

2 ступень: 6 000 грн

3 и 4 – еще выше.

Вы точно проходите 1 строчку (3 000 грн) → за нее получаете кэшбек по повышенному проценту/ставке Остается еще 2 000 грн, но до 2 ступени не хватает → эта часть считается уже по правилам "до ступени" (т.е. пропорционально, а не как полная награда следующего уровня)

Выходит: первую ступеньку вы "закрыли" → получили нормальный кэшбек уровня 1. Остальные расходы еще "дотягивают" до 2 уровня → дает дополнительный, но меньший кэшбек. До 2–4 уровня вы не доходите → их бонусы не активируются.

Как изменится начисление кэшбека в Монобанке

При этом на процент и порог суммы не будут влиять доходы или расходы. Банк будет индивидуально рассчитывать показатели. То есть фактически у кого-то кэшбек может быть 10%, а у кого-то 1%.

Ниже представлен пример расчета для категории "Животные", 5 тысяч грн расходов в месяц. В банке говорят: "Первые ~3 000 грн (1 ступенька) → 1% = 30 грн. Вы не дотягиваете до 2 ступеньки, поэтому это: → повышенный промежуточный кэшбек (условно ~1.5%) = ~30 грн примерно ~60 грн кэшбеку. Но это все ориентировочно, точную сумму процента и кэшбека вы увидите в приложении".

Как изменится начисление кэшбека в Монобанке

Но эти данные условные, то есть это не означает, что кэшбек из 10%, которые закреплены сейчас, упадет до 1%.

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