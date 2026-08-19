Еще один способ экономить в "АТБ": в сети появились необычные скидки

Компания постоянно запускает новые программы для посетителей

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Сеть супермаркетов "АТБ" расширила программу лояльности — в приложении появились персональные скидочные купоны. Их нужно активировать, а на кассе просканировать приложение и скидка будет засчитана автоматически.

Об этом пишут пользователи соцсети Threads. Украинцы уже успели воспользоваться новой услугой сети.

Муж рассказал, что в приложении появились купоны на скидку. Для каждого клиента они разные.

"Вдруг вы пропустили, то в приложении АТБ появились купоны. Но для каждого они разные. Вот, например, в одном приложении есть любимый маковый Завиванец, а в другом – тунец. Уже видели обновление?" – пишет автор поста.

Автор показал, какие скидки ему предлагают в приложении

Автор показал, какие скидки ему предлагают в приложении

Что пишут в комментариях?

Пользователи объяснили, как именно нужно пользоваться новой программой. Однако некоторые рассказали, что даже кассиры на кассе не всегда знают, как это работает.

"Я правильно понимаю, что нужно их просто активировать, на кассе о сканировании приложения и на этом все? Скидка начинает действовать автоматически";

"Да, сегодня впервые воспользовалась"

"Где здесь сканировать?";

Комментарии пользователей

"Самое интересное — в АТБ на кассе не смогла кассир разобраться, как же выбить по этим купонам скидку";

"Просто нужно активировать самостоятельно. А дальше пробить QR в приложении";

"Я случайно увидела их утром, и сразу на кассе активировала. И даже один пригодился, я не планировала", — пишут пользователи.

Комментарии пользователей

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинка назвала продукт, каждый раз оказывающийся в ее корзине при закупках у "АТБ".