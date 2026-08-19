Скупает в "АТБ" снова и снова: украинка назвала продукт, который каждый раз оказывается в её корзине

Какой товар с "АТБ" стал фаворитом украинки

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У многих украинцев есть продукты из "АТБ", которые они регулярно покупают, когда ходят в магазин. Покупатели решили поделиться своими фаворитами в Threads после вопроса одной из пользовательниц.

Автор сообщения с ником anasta.up рассказала, что почти всегда кладет в корзину семена подсолнуха "Сан Санич", творожные батончики "Злагода" и булочку с маком. Однако в комментариях пользователи стали называть и другие товары, без которых не обходятся при покупках.

Особое внимание привлек комментарий о быстрозамороженной вишне ТМ "Своя лінія". Пользователь отметила, что покупает ее именно в "АТБ", где пачка, по ее словам, стоит 122 гривны. В то же время в других магазинах за такой же продукт приходится отдавать около 300 гривен. Разница составляет почти 180 гривен, или более чем вдвое.

Замороженная вишня из "АТБ". Фото: Threads

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на какие еще товары из "АТБ" следует обратить внимание.