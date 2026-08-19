Ще один спосіб економити в "АТБ": у мережі зʼявились незвичайні знижки

Компанія постійно запускає нові програми для відвідувачів

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Мережа супермаркетів "АТБ" розширила програму лояльності — в додатку з'явились персональні купони на знижку. Їх потрібно активувати, а на касі просканувати додаток і знижка зарахується автоматично.

Про це пишуть користувачі соцмережі Threads. Українці вже встигли скористатись новою послугою від мережі.

Чоловік розповів, що в додатку з'явились купони на знижку. Для кожного клієнта вони різні.

"Раптом ви пропустили, то в додатку АТБ зʼявилися купони. Але для кожного вони різні. Ось, наприклад, в одному додатку є улюблений маковий Завиванець, а в іншому – тунець. Вже бачили оновлення?" — пише автор посту.

Автор показав, які знижки йому пропонують в додатку

Автор показав, які знижки йому пропонують в додатку

Що пишуть в коментарях?

Користувачі пояснили як саме потрібно користуватись новою програмою. Проте дехто розповів, що навіть касири на касі не завжди знають, як це працює.

"Я правильно розумію, що потрібно їх просто активувати, на касі про сканувати додаток і на цьому все? Знижка починає діяти автоматично";

"Так, сьогодні вперше скористалась"

"Де тут сканувати?";

Коментарі користувачів

"Саме цікаве — в АТБ на касі не змогла касир розібратись, як же ж вибити по цим купонам знижку";

"Просто треба активувати самостійно. А далі пробити QR в додатку";

"Я випадково побачила їх вранці, і відразу на касі активувала. І навіть один пригодився, я не планувала", — пишуть користувачі.

Коментарі користувачів

Раніше "Телеграф" розповідав, що українка назвала продукт, який щоразу опиняється в її кошику під час закупівель в "АТБ".