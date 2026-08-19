Выталкивают силой? Что в "АТБ" делают с теми, кто отказывается выходить во время тревоги

Супермаркеты в некоторых регионах закрывают, когда есть опасность атаки

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Сотрудники некоторых "АТБ" просят покупателей покинуть магазин во время воздушной тревоги, чтобы его могли закрыть. Однако иногда человек боится выйти на улицу, потому что летят ракеты или дроны, и ему кажется более безопасным находиться в помещении.

Что делают в такой ситуации рабочие "АТБ" и выталкивают ли покупателя силой, "Телеграф" спросил в чате поддержки сети. Там ответили, что решение о том, как поступить в случае, когда посетитель отказывается выходить из супермаркета во время воздушной тревоги, принимают сотрудники магазина в каждой конкретной ситуации.

Обязаны ли кассиры "АТБ" идти в укрытие во время тревоги

Как ранее объяснил "Телеграфу" сотрудник сети, у них нет требований к кассирам и персоналу обязательно идти в укрытие во время тревоги. "АТБ" в отличие от других сетей автоматически не прекращают работу во время воздушной тревоги.

Работают ли "АТБ" во время тревоги

По состоянию на август 2026 большинство магазинов сети "АТБ" продолжают работать во время воздушной тревоги. Графики работы магазинов корректируются в зависимости от региона, уровня угрозы и текущей ситуации с обстрелами, но в более спокойных областях торговля не прекращается во время тревоги. Главное правило для покупателей – следить за объявлениями персонала и переходить в укрытие при необходимости.

Требует ли закон останавливать работу магазинов во время воздушной тревоги

Действующее законодательство Украины не содержит прямого требования обязательного закрытия супермаркетов во время воздушной опасности. В то же время, Кодекс гражданской защиты обязывает бизнес разработать план реагирования на чрезвычайные ситуации и информировать персонал и посетителей об угрозе. Принудительная эвакуация или полная остановка торговли во время воздушной тревоги не предусматривается.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в "АТБ" проходит минута молчания. В сети показали трогательное видео.