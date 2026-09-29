Украинцам придется заплатить до 2000 грн за газ: за что именно начисляют новую сумму

Специалисты проверяют оборудование, краны и газопроводы, а также ищут возможные неисправности

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Если не проверять газовое оборудование в доме или квартире – газ потенциально могут отключить. Стоимость такой проверки составит от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен, в зависимости от оборудования, протяженности газовых труб и т. д.

В Харькове, например, есть социальный пакет за 435 грн. Туда входят смазка крана к газовой плите, проверка внутренних газопроводов, смазка кранов плиты и регулировка доступа воздуха. Это самый дешевый вариант. За квартиру с газовой колонкой или дом с газовым отоплением придется выложить больше – до 2000 грн.

Цена зависит от обслуживающей компании. Кроме областных "Газсетей" это могут быть и частные подрядчики. Однако важно, чтобы был договор на проведение работ, в котором должна быть дата. Его могут проверять. Важно, чтобы в нем было указано, какие именно работы проведены

Что обычно входит в обслуживание газовых приборов:

проверка всего оборудования на утечку газа,

очистка от нагара,

смазка и проверка исправности кранов,

настройка режима работы,

выявление неисправностей.

Как часто нужно проводить проверку газового оборудования

В основном проверка газового оборудования должна проводиться раз в год. Однако в договоре могут быть прописаны и другие сроки. В Кременчуге, в частности, установлены такие условия прохождения техобслуживания:

газовая плита – 1 раз в три года,

газовая колонка – 1 раз в год,

отопительный прибор – 1 раз в год.

Всегда ли отключают газ, если нет ТО

Отключить жилье от газоснабжения – самое жесткое решение, которого стараются избегать, особенно во время действия военного положения. В то же время такой вариант возможен. Также предприятие должно проверять и в целом внутридомовые системы. За это украинцы платят по отдельной квитанции. Такая проверка также может выявить неисправности, либо у специалистов не будет доступа к оборудованию. В таком случае подачу газа могут временно прекратить. Это касается газовых сетей многоквартирного дома – тариф рассчитывается индивидуально для каждого здания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что подключить частный дом к газу в 2026 году может оказаться ощутимо дорого. Когда расстояние до магистральной трубы превышает нормативы, сумма расходов превышает 300 тысяч гривен. По данным анализа стоимости подключения, только внешнее присоединение обойдется в 138 тысяч гривен, тогда как внутренние коммуникации стоят 65 тысяч гривен.