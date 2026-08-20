Часть социальных выплат вырастет: какая категория граждан получит большие суммы

Рада повысила выплаты детям с инвалидностью

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В среду, 19 августа, Верховная Рада Украины приняла закон, который кардинально меняет систему поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Документ существенно изменяет подход государства в этом вопросе.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины. Закон "О комплексной государственной поддержке и повышении социальных гарантий для семей с лицами с инвалидностью" (регистрационный №14191 от 05.11.2025) устанавливает базовую величину — специальный денежный показатель, от которого будут рассчитываться все государственные социальные пособия с 2027 года.

Главные нововведения закона

Новая базовая величина: С 2027 года в законе о Госбюджете будет устанавливаться единый расчетный показатель для социальных выплат, который составит не менее 4 000 гривен .

С 2027 года в законе о Госбюджете будет устанавливаться единый расчетный показатель для социальных выплат, который составит . Размеры ежемесячной помощи:

На детей с инвалидностью до 18 лет и лиц с инвалидностью с детства I группы выплаты составят 200% от базовой величины (не менее 8 тысяч грн) .

от базовой величины . Для II группы — 100% (не менее 4 тысяч грн) , а для III группы — 75% (не менее 3 тысяч грн) .

, а для III группы — . Доплаты за уход: Предусмотрены повышенные надбавки на уход за детьми и лицами с инвалидностью (от 75% до 200% базовой величины в зависимости от подгруппы и индивидуальных потребностей).

Предусмотрены повышенные надбавки на уход за детьми и лицами с инвалидностью (от 75% до 200% базовой величины в зависимости от подгруппы и индивидуальных потребностей). Услуга раннего вмешательства: Вводится новая государственная услуга для семей с детьми от рождения до четырех лет, имеющими нарушения развития или риски их возникновения. Семья будет работать с мультидисциплинарной командой и социальным менеджером, которые будут обучать родителей, консультировать по уходу за ребенком, его развитию, социализации и адаптации к жизни.

Вводится новая государственная услуга для семей с детьми от рождения до четырех лет, имеющими нарушения развития или риски их возникновения. Семья будет работать с мультидисциплинарной командой и социальным менеджером, которые будут обучать родителей, консультировать по уходу за ребенком, его развитию, социализации и адаптации к жизни. Базовые социальные услуги: Государство берет на себя финансирование сопровождения при инклюзивном обучении, комплексного ухода и развития, а также временного отдыха для родителей, ухаживающих за тяжелобольными детьми или лицами с инвалидностью.

Государство берет на себя финансирование сопровождения при инклюзивном обучении, комплексного ухода и развития, а также временного отдыха для родителей, ухаживающих за тяжелобольными детьми или лицами с инвалидностью. Право на отдых: Родители детей, у которых родился ребенок с инвалидностью, смогут один раз в год воспользоваться двухнедельным оплачиваемым государством временным отдыхом.

Родители детей, у которых родился ребенок с инвалидностью, смогут один раз в год воспользоваться двухнедельным оплачиваемым государством временным отдыхом. Особые условия для детей на гособеспечении и в приемных семьях: закон урегулирует вопросы предоставления государственной помощи совершеннолетним лицам с инвалидностью с детства и детям до 18 лет с инвалидностью, которые находятся на полном государственном обеспечении в учреждениях или устроены в приемные семьи, детские дома семейного типа либо семьи патронатного воспитателя.

Как оценивают авторы закона, общий объем помощи с учетом выплат и сопутствующих социальных услуг составит от 20 000 до 71 000 гривен в месяц для каждой семьи в зависимости от личных потребностей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Верховной Раде предложили новую социальную выплату для одной категории пенсионеров. Речь идет о 42 тысячах грн единовременной помощи.