Частина соціальних виплат зросте: яка категорія громадян отримає великі суми

Рада підвищила виплати дітям з інвалідністю

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У середу, 19 серпня, Верховна Рада України ухвалила закон, який кардинально змінює систему підтримки сімей, які виховують дітей з інвалідністю. Документ суттєво змінює підхід держави у цьому питанні.

Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради України. Закон "Про комплексну державну підтримку та підвищення соціальних гарантій для сімей з особами з інвалідністю" (реєстраційний №14191 від 05.11.2025) встановлює базову величину — спеціальний грошовий показник, від якого розраховуватимуться всі державні соціальні допомоги з 2027 року.

Головні нововведення закону

Нова базова величина: З 2027 року в законі про Держбюджет встановлюватиметься єдиний розрахунковий показник для соціальних виплат, що становитиме не менше 4 000 гривень .

З 2027 року в законі про Держбюджет встановлюватиметься єдиний розрахунковий показник для соціальних виплат, що становитиме . Розміри щомісячної допомоги:

На дітей з інвалідністю до 18 років та осіб з інвалідністю з дитинства І групи виплати становитимуть 200% від базової величини (не менше 8 тисяч грн) .

від базової величини . Для ІІ групи – 100% (не менше 4 тисяч грн) , а для ІІІ групи – 75% (не менше 3 тисяч грн) .

, а для ІІІ групи – . Доплати за догляд: Передбачені підвищені надбавки на догляд за дітьми та особами з інвалідністю (від 75 до 200% базової величини залежно від підгрупи та індивідуальних потреб).

Передбачені підвищені надбавки на догляд за дітьми та особами з інвалідністю (від 75 до 200% базової величини залежно від підгрупи та індивідуальних потреб). Послуга раннього втручання: Впроваджується нова державна послуга для сімей з дітьми від народження до чотирьох років, які мають порушення розвитку або ризики їх виникнення. Сім’я працюватиме з мультидисциплінарною командою та соціальним менеджером, які навчатимуть батьків, консультуватимуть щодо догляду за дитиною, її розвитку, соціалізації та адаптації до життя.

Впроваджується нова державна послуга для сімей з дітьми від народження до чотирьох років, які мають порушення розвитку або ризики їх виникнення. Сім’я працюватиме з мультидисциплінарною командою та соціальним менеджером, які навчатимуть батьків, консультуватимуть щодо догляду за дитиною, її розвитку, соціалізації та адаптації до життя. Базові соціальні послуги: Держава бере на себе фінансування супроводу при інклюзивному навчанні, комплексного догляду та розвитку, а також тимчасового відпочинку для батьків, які доглядають тяжкохворих дітей або осіб з інвалідністю.

Держава бере на себе фінансування супроводу при інклюзивному навчанні, комплексного догляду та розвитку, а також тимчасового відпочинку для батьків, які доглядають тяжкохворих дітей або осіб з інвалідністю. Право на відпочинок: Батьки дітей, у яких народилася дитина з інвалідністю, зможуть один раз на рік скористатися двотижневим оплачуваним державою тимчасовим відпочинком.

Батьки дітей, у яких народилася дитина з інвалідністю, зможуть один раз на рік скористатися двотижневим оплачуваним державою тимчасовим відпочинком. Особливі умови для дітей на держзабезпеченні та у прийомних сім’ях: закон врегулює питання надання державної допомоги повнолітнім особам з інвалідністю з дитинства та дітям до 18 років з інвалідністю, які перебувають на повному державному забезпеченні в установах або влаштовані у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу чи сім’ї патронатного вихователя.

Як оцінюють автори закону, загальний обсяг допомоги з урахуванням виплат та супутніх соціальних послуг становитиме від 20 000 до 71 000 гривень на місяць для кожної сім’ї залежно від особистих потреб.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Верховна Рада запропонувала нову соціальну виплату для однієї категорії пенсіонерів. Йдеться про 42 тисячі гривень одноразової допомоги.