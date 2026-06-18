Конец эпохи массивных штор: в тренды интерьера ворвалась элегантная и минималистичная альтернатива

Современная мода диктует новое правило: "меньше значит больше"

Традиционные тяжелые шторы быстро теряют популярность в современных домах. На смену им приходят более чистые, сдержанные и технологические решения, визуально расширяющие пространство и наполняющие его светом. Особенно заметна эта тенденция стала в гостиных, столовых и небольших квартирах.

Как отмечают дизайнеры интерьеров, главная цель современного жилья – максимизировать естественный свет и создать чистую, гармоничную атмосферу. Тяжелые ткани только мешают этому, уменьшая пространство. Об этом пишет losandes.

Что пришло на смену традиционным шторам

Сегодня на пике популярности находятся три основных альтернативы, взятые из скандинавского стиля и японского минимализма:

Рулонные шторы (ролеты): Самый практичный выбор для кухонь, кабинетов и повседневных зон. Изготовленные из натуральных материалов (льна, бамбука или легких текстурированных тканей) они добавляют уюта, занимают минимум места и позволяют удобно регулировать уровень освещения.

Роллеты. Фото — Искусственный интеллект

Японские панели (экранные шторы): идеальное решение для больших панорамных окон в гостиных. Они закрывают большие площади, двигаясь по изящным направляющим, что обеспечивает аккуратный, геометрически выверенный и современный вид.

Японские панели

Технологическое стекло (тонированное или зеркальное): Радикальное, но все более популярное решение для тех, кто вообще отказывается от текстиля. Специальное обработанное стекло защищает от ультрафиолетовых лучей и гарантирует приватность с улицы, оставляя вид из окна полностью открытым.

Технологическое стекло

Преимущества нового тренда

Эксперты по интерьеру единодушны: отказ от массивного текстиля зрительно увеличивает и упорядочивает помещение. Это важно для малогабаритных квартир или студий с совмещенными зонами. К тому же новые варианты декора значительно легче в уходе и не накапливают пыль так, как обычные шторы.

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