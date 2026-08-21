Сохраняют тепло дольше "хрущевок": какие дома лучше переносят морозы

Как долго дом выдерживает без отопления

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Во время длительного блэкаута температура в квартирах будет зависеть не только от работы системы отопления, но и от типа самого дома. Дома из белого кирпича могут лучше удерживать тепло, чем обычные панельные здания.

Сколько такие здания могут продержаться без отопления, рассказал в комментарии "Телеграфу" эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству и основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко.

Почему белый кирпич лучше сохраняет тепло

По словам Олега Попенко, дома из белого кирпича в основном строили позже, чем типичные "хрущевки" и значительную часть панельных многоэтажек. Это сказалось и на их характеристиках по сохранению тепла.

"Дома из белого кирпича строились значительно позже. Там теплосбережение, энергоэффективность немного лучше. Они не являются суперэнергоэффективными, но всё же гораздо лучше удерживают тепло, чем обычные "панельки"" рассказал Попенко.

Дома из белого кирпича

Сколько можно продержаться без отопления

Белый силикатный кирпич имеет более низкий коэффициент теплопроводности по сравнению с бетоном, который использовался в панельных домах. По оценке эксперта, дома из белого кирпича способны сохранять тепло без отопления примерно три-четыре суток.

Однако на этот показатель могут влиять и другие факторы. В частности:

температура воздуха на улице;

состояние утепления дома;

этаж, на котором расположена квартира;

количество тепла, которое здание успело накопить до отключения отопления.

Как сохранить тепло в квартире во время блэкаута

Если из-за длительного отключения отопления температура в доме начинает снижаться, стоит минимизировать потери тепла:

плотно закрыть окна и двери и проверить, нет ли сквозняков;

закрыть двери в комнаты, которыми вы не пользуетесь, чтобы сохранять тепло в одном помещении;

закрыть окна шторами или плотной тканью, особенно ночью;

собраться всей семьей в одной комнате, поскольку так пространство будет легче согреть;

использовать несколько слоев одежды, теплые носки и пледы;

не проветривать помещение дольше, чем это необходимо.

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