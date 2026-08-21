Зберігають тепло довше за "хрущовки": які будинки краще переносять морози
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Як довго будинок витримує без опалення
Під час тривалого блекауту температура в квартирах залежатиме не лише від роботи системи опалення, а й від типу самого будинку. Будинки з білої цегли можуть краще утримувати тепло, ніж звичайні панельні споруди.
Скільки такі будівлі можуть протриматися без опалення розповів у коментарі "Телеграфу" експерт з житлово-комунального господарства та засновник ГО "Союз споживачів комунальних послуг" Олег Попенко.
Чому біла цегла краще тримає тепло
За словами Олега Попенка, будинки з білої цегли здебільшого будували пізніше, ніж типові "хрущовки" та значна частина панельних багатоповерхівок. Це позначилося і на їхніх характеристиках щодо збереження тепла.
"Будинки з білої цегли будувалися набагато пізніше. Там теплозбереження, енергоефективність трохи краще. Вони не є суперенергоефективними, але все ж таки набагато краще тримають тепло, ніж звичайні "панельки"
Скільки можна протриматися без опалення
Білий силікатний камінь має нижчий коефіцієнт теплопровідності порівняно з бетоном, що використовувався у панельках. За оцінкою експерта, будинки з білої цегли здатні зберігати тепло без опалення приблизно три-чотири доби.
На цей показник, однак, можуть впливати й інші фактори. Зокрема:
- температура повітря на вулиці;
- стан утеплення будинку;
- поверх, на якому розташована квартира;
- кількість тепла, яку будівля встигла накопичити до відключення опалення.
Як зберегти тепло в квартирі під час блекауту
Якщо через тривале відключення опалення температура в оселі починає знижуватися, варто мінімізувати втрати тепла:
- щільно зачинити вікна та двері й перевірити, чи немає протягів;
- зачинити двері до кімнат, якими не користуєтеся, щоб зберігати тепло в одному приміщенні;
- закрити вікна шторами або щільними тканинами, особливо вночі;
- зібратися всією родиною в одній кімнаті, адже так простір буде легше зігріти;
- використовувати кілька шарів одягу, теплі шкарпетки та пледи;
- не провітрювати приміщення довше, ніж це необхідно.
Раніше "Телеграф" розповідав, у скільки обійдеться оновлення старої печі.