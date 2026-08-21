Зберігають тепло довше за "хрущовки": які будинки краще переносять морози

Як довго будинок витримує без опалення

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Під час тривалого блекауту температура в квартирах залежатиме не лише від роботи системи опалення, а й від типу самого будинку. Будинки з білої цегли можуть краще утримувати тепло, ніж звичайні панельні споруди.

Скільки такі будівлі можуть протриматися без опалення розповів у коментарі "Телеграфу" експерт з житлово-комунального господарства та засновник ГО "Союз споживачів комунальних послуг" Олег Попенко.

Чому біла цегла краще тримає тепло

За словами Олега Попенка, будинки з білої цегли здебільшого будували пізніше, ніж типові "хрущовки" та значна частина панельних багатоповерхівок. Це позначилося і на їхніх характеристиках щодо збереження тепла.

"Будинки з білої цегли будувалися набагато пізніше. Там теплозбереження, енергоефективність трохи краще. Вони не є суперенергоефективними, але все ж таки набагато краще тримають тепло, ніж звичайні "панельки" розповів Попенко.

Будинки з білої цегли

Скільки можна протриматися без опалення

Білий силікатний камінь має нижчий коефіцієнт теплопровідності порівняно з бетоном, що використовувався у панельках. За оцінкою експерта, будинки з білої цегли здатні зберігати тепло без опалення приблизно три-чотири доби.

На цей показник, однак, можуть впливати й інші фактори. Зокрема:

температура повітря на вулиці;

стан утеплення будинку;

поверх, на якому розташована квартира;

кількість тепла, яку будівля встигла накопичити до відключення опалення.

Як зберегти тепло в квартирі під час блекауту

Якщо через тривале відключення опалення температура в оселі починає знижуватися, варто мінімізувати втрати тепла:

щільно зачинити вікна та двері й перевірити, чи немає протягів;

зачинити двері до кімнат, якими не користуєтеся, щоб зберігати тепло в одному приміщенні;

закрити вікна шторами або щільними тканинами, особливо вночі;

зібратися всією родиною в одній кімнаті, адже так простір буде легше зігріти;

використовувати кілька шарів одягу, теплі шкарпетки та пледи;

не провітрювати приміщення довше, ніж це необхідно.

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