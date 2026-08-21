В Киеве предлагают изменить работу метро во время тревоги

Киевляне призывают власти оставить вопрос безопасности на личное усмотрение граждан

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Жители столицы предлагают не останавливать движение поездов метрополитена между Левым и Правым берегами во время воздушных тревог. Соответствующая петиция №14471 появилась на официальном сайте Киевсовета.

О чем говорится в обращении, расскажет "Телеграф" со ссылкой на текст электронной петиции.

Справка: Сбор подписей под инициативой начался 20 августа 2026 года . В настоящее время под документом собраны первые подписи. Чтобы петицию обязательно рассмотрел мэр Виталий Кличко и профильные комиссии Киевсовета, она должна собрать 6 000 подписей. До конца голосования остается 59 дней.

Обращение можно найти на сайте Киевсовета

Как аргументируют требование?

Автор обращения Татьяна Макарицкая отмечает, что с момента объявления воздушной тревоги тысячи киевлян попадают в транспортную ловушку. Наземный общественный транспорт не способен взять на себя такое количество пассажиров, из-за чего образуются огромные очереди на остановках.

Женщина предлагает властям опираться на Гражданский кодекс Украины и дать пассажирам возможность самостоятельно решать, ехать ли им по открытым участкам во время угрозы.

"Остановка метро во время каждой тревоги создает значительные трудности для киевлян, особенно жителей левого берега. Речь идет не об игнорировании угроз, а о возможности людей самостоятельно оценивать риски и выбирать способ передвижения. Для многих это возможность вовремя попасть на работу, в больницу или забрать ребенка", — отмечается в тексте петиции.

Логистические проблемы в столице действительно существуют

Чего требуют от власти?

Инициатор призывает Киевскую городскую государственную администрацию принять решение об открытии движения поездов на двух участках:

Красная линия: обеспечить движение поездов через Днепр между станциями "Лесная" — "Арсенальная" (через мост Метро).

Зеленая линия: обеспечить движение поездов между станциями "Выдубичи" — "Славутич" (через Южный мост).

Замечание: Создать электронную петицию на сайте Киевсовета может каждый житель столицы, а высказанные в ней идеи отражают только личную позицию автора. Даже в случае успешного сбора 6 тысяч подписей призывы из петиций носят для городских властей исключительно рекомендательный характер.

Напомним, как ранее писал "Телеграф", в Киеве требуют запустить новый вид транспорта, чтобы разгрузить мосты и метро.