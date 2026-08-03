Забудьте о цвете веток метро. В Киеве хотят дать новые названия линиям подземки

Пока что петицию подписало не много людей

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В Киеве предлагают официально изменить названия трех веток метрополитена. Вместо Красной, Синей и Зеленой предлагаются названия "Потужна", "Незламна" и "Нескорена".

Соответствующая петиция была опубликована на официальном портале Киевского горсовета. Ее автором указан Андрей Валентинович Машков.

На официальном портале Киевского городского совета зарегистрировали предложение отказаться от привычных названий линий метро по цвету (Красная, Синяя, Зеленая) и присвоить им новые официальные названия — "Потужна", "Незламна" и "Нескорена".

Сбор подписей под инициативой начался 3 августа 2026 года. Чтобы документ официально рассмотрели депутаты Киевсовета, он должен собрать 6 тысяч подписей за 59 дней. В настоящее время документ собрал всего 23 подписи.

По задумке автора петиции, изменение цветовых обозначений на патриотические эпитеты должно помочь пассажирам лучше ориентироваться в подземке. Согласно тексту обращения линии предлагают переименовать по следующей схеме:

Красная линия (Святошинско-Броварская) — "Потужна";

(Святошинско-Броварская) — "Потужна"; Синяя линия (Оболонско-Теремковская) — "Незламна";

(Оболонско-Теремковская) — "Незламна"; Зеленая линия (Сырецко-Печерская) — "Нескорена".

Схема линий Киевского метрополитена

"Для точного ориентирования в линиях Киевского метрополитена вместо красной, синей и зеленой линий необходимо каждой из них дать название — Потужна, Незламна и Нескорена, соответственно", — говорится в тексте петиции.

Петиция на сайте Киевсовета

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