У Києві пропонують змінити роботу метро під час тривоги

Кияни закликають владу залишити безпекове питання на власний розсуд громадян

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Мешканці столиці пропонують не зупиняти рух поїздів метрополітену між Лівим та Правим берегами під час повітряних тривог. Відповідна петиція №14471 з’явилася на офіційному сайті Київради.

Про що саме йдеться у зверненні, розповість "Телеграф" з посиланням на текст електронної петиції.

Довідка: Збір підписів під ініціативою розпочався 20 серпня 2026 року. Наразі під документом зібрано перші підписи. Щоб петицію обов'язково розглянув міський голова Віталій Кличко та профільні комісії Київради, вона має зібрати 6 000 підписів. До кінця голосування залишається 59 днів.

Звернення можна знайти на сайті Київради

Як аргументують вимогу?

Авторка звернення Тетяна Макарицька зазначає, що з моменту оголошення повітряної тривоги тисячі киян потрапляють у транспортну пастку. Наземний громадський транспорт не здатен перебрати на себе таку кількість пасажирів, через що утворюються величезні черги на зупинках.

Натомість жінка пропонує владі спиратися на Цивільний кодекс України і дати пасажирам можливість самостійно вирішувати, чи їхати їм відкритими ділянками під час загрози.

"Зупинка метро під час кожної тривоги створює значні труднощі для киян, особливо мешканців лівого берега. Йдеться не про ігнорування загроз, а про можливість людей самостійно оцінювати ризики та обирати спосіб пересування. Для багатьох це можливість вчасно потрапити на роботу, до лікарні чи забрати дитину", — зазначається в тексті петиції.

Логістичні проблеми в столиці дійсно існують

Чого саме вимагають від влади?

Ініціаторка закликає Київську міську державну адміністрацію ухвалити рішення про відкриття руху поїздів на двох ділянках:

Червона лінія: забезпечити рух поїздів через Дніпро між станціями "Лісова" — "Арсенальна" (через міст Метро).

Зелена лінія: забезпечити рух поїздів між станціями "Видубичі" — "Славутич" (через Південний міст).

Зауваження: Створити електронну петицію на сайті Київради може кожен мешканець столиці, а висловлені в ній ідеї відображають лише приватну позицію автора. Навіть у разі успішного збору 6 тисяч підписів заклики з петицій мають для міської влади виключно рекомендаційний характер.

Нагадаємо, як раніше писав "Телеграф", у Києві вимагають запустити новий вид транспорту, щоб розвантажити мости та метро.