Оформить отсрочку в "Резерв+" пока невозможно? Остается доступный способ

Адвокат рассказал, как не идти в ТЦК

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Оформление некоторых отсрочек от мобилизации в приложении "Резерв+" временно ограничили из-за технических работ. В частности, речь идет об отсрочках по инвалидности.

Адвокат Алексей Мендрух объяснил, как подтвердить уже предоставленную отсрочку и куда обращаться тем, кому нужно ее оформить.

Какие отсрочки временно недоступны

Плановые технические работы в системах Минсоцполитики начались 2 октября в 14.30. Из-за них в "Резерв+" на несколько суток стало недоступным оформление отсрочек, связанных с собственной инвалидностью, инвалидностью детей или родителей.

О возобновлении услуг Минобороны планировалось сообщить отдельно – ориентировочно 4 октября после 16:00. Речь идет о предварительном сроке, а не о гарантированном времени завершения работ.

Мендрух подчеркнул, что ограничение касается именно оформления через приложение. Возможность подать документы через ЦНАП остается.

Что будет с уже оформленными отсрочками

По сообщению Минобороны, информация об инвалидности или отсрочке, которая отображается в электронном военно-учетном документе, сохранится.

"То есть это не отмена отсрочки, это просто невозможность оформить новую отсрочку или продлить вашу отсрочку на этот период", — пояснил адвокат.

Тем, у кого уже есть отсрочка, Мендрух советует сохранить электронный военно-учетный документ в формате PDF, распечатать его и носить с собой. Если файл был загружен раньше, следует иметь под рукой эту копию.

Распечатанный электронный военно-учетный документ можно использовать для предъявления при проверке. Он должен содержать QR-код, пригодный для считывания: это является необходимым условием его действительности.

Куда обращаться, если отсрочку нужно оформить сейчас

Если основание для отсрочки уже возникло или ее нужно переоформить, адвокат рекомендует не откладывать представление документов до возобновления онлайн-услуги.

"Не ждите, пока заработает "Резерв+", берите документы и идите оформляйте отсрочку в ЦНАП", — сказал Мендрух.

Комплект документов зависит от основания обращения. Для собственной инвалидности нужны документы, подтверждающие ее. В случае ребенка с инвалидностью адвокат назвал, в частности, свидетельство о рождении и соответствующий документ об инвалидности. Для отсрочки по инвалидности родителей перечень и условия следует проверять отдельно, поскольку, по словам Мендруха, здесь есть дополнительные нюансы.

ЦНАП принимает документы и передает их в соответствующий ТЦК и СП, где принимается решение. О результате заявителю сообщают, а отметка о предоставленной отсрочке появляется в электронном военно-учетном документе.

После представления адвокат советует сохранить опись принятых документов. В Минобороны также объясняют, что на время рассмотрения заявления человек не подлежит мобилизации, если документы поданы правильно.

Поможет ли повторный вход в приложение

Выходить из своего аккаунта и снова авторизоваться для восстановления услуги не нужно. Минобороны предупредило, что при технических работах повторный вход не вернет доступ к оформлению этих отсрочек.

Мендрух также советует не удалять приложение и не пытаться исправить ситуацию переустановкой. Вместо этого следует сохранить документ с действующей отсрочкой, а при необходимости оформить новую — обратиться с необходимыми документами в ЦНАП.

Напомним, что представители ТЦК не имеют права самостоятельно останавливать транспорт вне блокпоста, а получение повестки вовсе не означает моментальную мобилизацию.