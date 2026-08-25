Экономия ровно вдвое: выбросьте вашу старую насадку для душа – она вас грабит

Специалист подсказал, как избежать забивания отверстий

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Замена стандартной душевой лейки на "экономную" может обеспечить существенную экономию воды. Однако при выборе устройства важно обратить внимание на важный момент.

Об этом "Телеграфу" рассказал инженер кафедры теплотехники КНУСА Игорь Козячина. По его словам, при замене обычной душевой лейки расход воды сокращается вдвое.

Как пояснил специалист, обычная лейка пропускает 12–20 литров в минуту (это 120–200 литров за 10 минут душа). Экономная воронка с аэрацией берет 6–9 литров в минуту (60–90 литров за 10 минут).

"Однако избегайте дешевых леек "с микроотверстиями" (они мгновенно забиваются кальцием), вместо этого выбирайте модели с функцией подмешивания воздуха внутри", — советует Игорь Козячина.

Душевая лейка с микроотверстиями (ее часто называют турболейка) — это сантехническое устройство, в котором выходные отверстия для воды имеют очень малый диаметр. Их создают с помощью лазерной перфорации.

Турболейка для душа. Фото: domopolis.ua

Душевая лейка с функцией подмешивания воздуха (ее также часто называют аэрационной или эколейка) принудительно смешивает поток воды с воздухом непосредственно внутри корпуса лейки перед тем, как он выйдет наружу.

Лейка для душа с аэрацией. rozetka.com.ua

Напомним, ранее Игорь Козячина объяснил "Телеграфу", что если в квартире слишком высокий напор, много воды "вылетает" в раковину просто так. От лишних затрат и порчи техники может спасти установку редуктора давления воды.