Мочалкам для душа пора на свалку. Какая альтернатива "захватывает" мир

Старые решения уступают место новым альтернативам

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Привычные для нас мочалки для душа уступают место более практичным вариантам для ежедневной гигиены. Изделия из поролона уходят в прошлое.

О современных альтернативах губкам для душа рассказывает британский сайт ScrubMe. Специалисты объяснили, почему лучше не использовать не только губки из поролона, но даже и экологичную альтернативу – мочалку из люфы (травянистая лиана семьи тыквенных, из плодов которой изготавливают натуральные экологичные мочалки).

Мочалки из поролона и люфы уходят в прошлое. Фото: Коллаж "Телеграф"

Дело в том, что пористая структура этих мочалок плохо высыхает во влажной среде ванной комнаты. Влага удерживается внутри мочалки, что создает условия для размножения бактерий.

Чем заменить мочалку для тела

В мире приобретают популярность аксессуары для мытья тела из силикона. Они удобно распределяют гель для душа по коже, создают пену и нежно скрабируют тело.

Плюс силикона в том, что он — непористый материал, поэтому вода стекает с поверхности, а не впитывается в волокна. Он высыхает значительно быстрее, чем обычные мочалки, что предотвращает размножение бактерий.

Мочалки для тела из силикона. Фото: Коллаж "Телеграф"

При регулярном ополаскивании и базовом уходе качественный силиконовый скраб для тела может прослужить год и даже дольше.

Это лучший вариант для тех, кто ищет простую замену мочалке, которая будет дольше служить и будет более гигиеничной. Аксессуары для мытья из силикона бывают разных видов – в виде привычной нам мочалки, или как щеточка для тела. Также можно купить вариант щетки на длинной ручке или мочалку с двумя ручками, которыми удобно мыть спину.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему хозяйки по всему миру отказываются от губок для мытья посуды. Какая шведская альтернатива "захватывает" кухни.