Мочалкам для душа пора на свалку. Какая альтернатива "захватывает" мир
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Старые решения уступают место новым альтернативам
Привычные для нас мочалки для душа уступают место более практичным вариантам для ежедневной гигиены. Изделия из поролона уходят в прошлое.
О современных альтернативах губкам для душа рассказывает британский сайт ScrubMe. Специалисты объяснили, почему лучше не использовать не только губки из поролона, но даже и экологичную альтернативу – мочалку из люфы (травянистая лиана семьи тыквенных, из плодов которой изготавливают натуральные экологичные мочалки).
Дело в том, что пористая структура этих мочалок плохо высыхает во влажной среде ванной комнаты. Влага удерживается внутри мочалки, что создает условия для размножения бактерий.
Чем заменить мочалку для тела
В мире приобретают популярность аксессуары для мытья тела из силикона. Они удобно распределяют гель для душа по коже, создают пену и нежно скрабируют тело.
Плюс силикона в том, что он — непористый материал, поэтому вода стекает с поверхности, а не впитывается в волокна. Он высыхает значительно быстрее, чем обычные мочалки, что предотвращает размножение бактерий.
При регулярном ополаскивании и базовом уходе качественный силиконовый скраб для тела может прослужить год и даже дольше.
Это лучший вариант для тех, кто ищет простую замену мочалке, которая будет дольше служить и будет более гигиеничной. Аксессуары для мытья из силикона бывают разных видов – в виде привычной нам мочалки, или как щеточка для тела. Также можно купить вариант щетки на длинной ручке или мочалку с двумя ручками, которыми удобно мыть спину.
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