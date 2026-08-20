До 200 литров в сутки в канализацию: как проверить, не подтекает ли ваш унитаз за 1 минуту
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Копеечный способ поможет найти поломку за считанные минуты
Невидимая поломка в сантехнике может незаметно вытягивать деньги из вашего кармана. Протекание бачка – это "тихий убийца" бюджета.
Об этом рассказал "Телеграфу" инженер кафедры теплотехники КНУСА Игорь Козячина. По его словам, поломка в бачке может сливать в канализацию от 50 до 200 литров в сутки.
Протекание бачка сливает от 50 до 200 литров в сутки.
Поломки: Чаще всего дубеет запорная манжета (груша) на сливном механизме, либо выходит из строя впускной клапан (поплавок не перекрывает воду, и она течет через трубку перелива).
Отметим, такая протечка обойдется хозяину жилья в копеечку. К примеру, в Умани (Черкасская область) после повышения тарифов за воду и водоотведение придется платить 157,32 грн за кубометр (1000 литров).
При утечке 50 литров в сутки это обойдется:
- За день: 50 л = 0,05 кубометра — 7,87 грн
- За месяц (30 дней): 1 500 л = 1,5 — 235,98 грн
- За год: 18 250 л = 18,25 — 2 871,09 грн
При утечке 200 литров в сутки:
- За сутки: 200 л = 0,2 — 31,46 грн
- За месяц (30 дней): 6 000 л = 6 — 943,92 грн
- За год: 73 000 л = 73 — 11 484,36 грн
Козячина отметил, что утечку воды из бачка легко проверить. Для этого достаточно капнуть в бачок пищевой краситель и не смывать. Если вода в унитазе окрасилась — в системе есть скрытая течь, которую пора устранять.
Ранее эксперт рассказал "Телеграфу", как правильно подобрать аэратор. Данное устройство способно заметно уменьшить расход воды.