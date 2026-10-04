Успейте до 6 октября: популярный продукт в "АТБ" отдают со скидкой более 170 грн
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Акционное предложение действует еще два дня
До 6 октября в сети "АТБ" действуют скидки на популярные продукты. Одно из акционных предложений может заинтересовать тех, кто любит покупать конфеты на вес или сразу большими упаковками.
Как выяснил "Телеграф", в "АТБ" снизили цену на килограмм конфет "Світоч Зоряне Сяйво". Теперь их можно приобрести за 317,90 грн вместо 490,35 грн.
Подробнее об этом в материале: "Вот так цены: в "АТБ" продукты подешевели до 50% — акция всего неделю".
Таким образом, на каждом килограмме можно сэкономить 172,45 грн. Это означает, что покупатель заплатит примерно на 35% меньше обычной цены.
На какие еще продукты действуют приятные скидки
Среди акционных товаров – слабосоленый филе-кусок Norven на коже, вес упаковки составляет 210 граммов. Цену на него снизили на 25%, поэтому по каждой упаковке покупатели могут сэкономить 102,50 грн. Воспользоваться этим предложением можно до 6 октября включительно.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, в каких случаях скидка в "АТБ" может оказаться не столь выгодной, как кажется, и что стоит проверить перед покупкой.