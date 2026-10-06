Вода отошла и открылась история: что может прятаться на дне Каховского водохранилища

Археологи могут получить новые возможности для исследований

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После исчезновения Каховского водохранилища перед исследователями открылась территория, которая десятилетиями была скрыта под водой. На прежнем дне могут храниться следы древних поселений, золотоордынского города и Запорожских Сечей.

После разрушения Каховской ГЭС в 2023 году вода ушла, а территория начала постепенно зарастать. Вместе с природой на поверхность возвращаются и места, которые в свое время археологи не могли полноценно исследовать, как написали в "Daycom".

По словам археолога и военнослужащего Сергея Немцева, эта территория имеет особое значение для изучения истории юга Украины. Здесь могут быть достопримечательности разных периодов — от древнейших поселений до казацких времен.

Что уже находили на этой территории

До появления водохранилища археологи проводили здесь исследования, пытаясь спасти часть памяток от затопления. Одним из важных объектов было поселение Бабино III, принадлежавшее к бронзовым временам.

Там нашли керамику, остатки жилищ и другие предметы, которые помогли исследователям больше узнать о давних сообществах, живших на территории современной Украины тысячи лет назад.

Среди других важных достопримечательностей – Мамай-Сарай, золотоордынский город XIV века. Часть его территории оказалась под водой, поэтому после отступления водоема исследователи получили возможность снова обратить внимание на этот участок.

Не менее интересно Каменское городище. Здесь археологи нашли следы древних поселений, фортификаций и каменных сооружений.

Следы Запорожской Сечи

Отдельный интерес представляют территории, связанные с историей запорожского казачества. В районе бывшего водохранилища расположены места, связанные с Базавлуцкой, Каменской и Олешковской Сечами.

Исследователи не исключают, что дальнейшие работы могут помочь найти новые свидетельства казацкой истории. Часть таких памятников могла быть затоплена или со временем разрушена естественными процессами.

Впрочем, исследовать прежнее дно сейчас непросто. Территория быстро меняется: появляются деревья и кустарники, формируются заболоченные участки и новая экосистема.

Будущее этих памяток также зависит от того, что будет с Каховской ГЭС и территорией бывшего водохранилища. Если водоем не будет восстановлен в предыдущем виде, археологи могут получить гораздо больше возможностей для исследований.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что будет с территорией Каховского водохранилища и сможет ли восстановиться Большой Луг.