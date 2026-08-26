Украинцы пропали без вести после наводнения в Непале: в МИД сообщили новые подробности
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Связь оборвалась с десятками украинцев
В Непале после масштабного стихийного бедствия пропали без вести как минимум 53 гражданина Украины. По состоянию на вечер 26 августа украинские дипломаты устанавливают местонахождение туристов и поддерживают связь с местными органами власти.
В Министерство иностранных дел Украины также обратились родственники украинцев, с которыми была потеряна связь. Об этом журналистам "Телеграфа" сообщили в МИД.
Связь потеряли с группой украинцев
Утром 26 августа в ведомство поступило обращение о потере связи с группой из 46 украинских туристов, находившихся в зоне стихийного бедствия.
В то же время, по информации Туристической полиции Непала, общее число граждан Украины, считающихся пропавшими без вести, составляет 53 человека.
"По состоянию на данный момент нет информации о наличии граждан Украины среди погибших или пострадавших", — сообщили журналистам в МИД.
На "горячую линию" министерства уже поступило восемь обращений от родственников людей из списка пропавших без вести. Дипломаты используют имеющиеся персональные данные для установления связи с гражданами.
К поискам привлекли дипломатов и почетного консула
По данным МИД, посольства Украины в Индии и Китае поддерживают контакт с компетентными органами стран, участвующими в поисковых операциях.
По личному поручению министра иностранных дел Андрея Сибиги дипломаты устанавливают местонахождение украинцев и осуществляют другие необходимые консульские действия.
На месте также работает почетный консул Украины в Непале.
В МИД отметили, что Департамент консульской службы и украинские дипломатические учреждения продолжают взаимодействие с иностранными ведомствами, собирают дополнительную информацию и оказывают поддержку родственникам пропавших.
"Посольства Украины в Индии и КНР на основании уже известных личных данных пропавших граждан принимают меры по установлению с ними связи и осуществлению других необходимых действий", — сообщили в МИД.
Что произошло в Непале
Как сообщает Reuters, наводнение произошло рано утром в среду, 26 августа, в районе Расува к северу от столицы Непала Катманду.
По предварительной информации, стихийное бедствие могло быть связано с землетрясением, которое вызвало лавину и мощный поток талой воды в районе реки Бхоте-Коши.
По данным канцелярии премьер-министра Непала, спасатели обнаружили около 95 тел, личности погибших пока не установлены.
Также местные власти сообщают о 484 туристах, которые считаются пропавшими без вести: 391 из них — иностранные туристы, еще 93 — граждане Непала.
По данным Министерства туризма Непала, среди иностранных туристов, с которыми была потеряна связь, — более 100 граждан Индии.
Также пропавшими без вести считаются трое граждан США и 12 граждан Великобритании.
Количество местных жителей, которые могли пропасть в результате стихийного бедствия, еще уточняется.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как сильный шторм накрыл Одессу.