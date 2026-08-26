Украинцы пропали без вести после наводнения в Непале: в МИД сообщили новые подробности

Связь оборвалась с десятками украинцев

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В Непале после масштабного стихийного бедствия пропали без вести как минимум 53 гражданина Украины. По состоянию на вечер 26 августа украинские дипломаты устанавливают местонахождение туристов и поддерживают связь с местными органами власти.

В Министерство иностранных дел Украины также обратились родственники украинцев, с которыми была потеряна связь. Об этом журналистам "Телеграфа" сообщили в МИД.

Связь потеряли с группой украинцев

Утром 26 августа в ведомство поступило обращение о потере связи с группой из 46 украинских туристов, находившихся в зоне стихийного бедствия.

В то же время, по информации Туристической полиции Непала, общее число граждан Украины, считающихся пропавшими без вести, составляет 53 человека.

"По состоянию на данный момент нет информации о наличии граждан Украины среди погибших или пострадавших", — сообщили журналистам в МИД.

На "горячую линию" министерства уже поступило восемь обращений от родственников людей из списка пропавших без вести. Дипломаты используют имеющиеся персональные данные для установления связи с гражданами.

На кадры попали последствия землетрясения. Фото: Reuters

Поисковые операции продолжаются. Фото: Reuters

К поискам привлекли дипломатов и почетного консула

По данным МИД, посольства Украины в Индии и Китае поддерживают контакт с компетентными органами стран, участвующими в поисковых операциях.

Поисковые операции продолжаются. Фото: Reuters

По личному поручению министра иностранных дел Андрея Сибиги дипломаты устанавливают местонахождение украинцев и осуществляют другие необходимые консульские действия.

На месте также работает почетный консул Украины в Непале.

В МИД отметили, что Департамент консульской службы и украинские дипломатические учреждения продолжают взаимодействие с иностранными ведомствами, собирают дополнительную информацию и оказывают поддержку родственникам пропавших.

"Посольства Украины в Индии и КНР на основании уже известных личных данных пропавших граждан принимают меры по установлению с ними связи и осуществлению других необходимых действий", — сообщили в МИД.

Что произошло в Непале

Как сообщает Reuters, наводнение произошло рано утром в среду, 26 августа, в районе Расува к северу от столицы Непала Катманду.

По предварительной информации, стихийное бедствие могло быть связано с землетрясением, которое вызвало лавину и мощный поток талой воды в районе реки Бхоте-Коши.

Последствия стихийного бедствия. Фото: Reuters

Последствия стихийного бедствия. Фото: Reuters

По данным канцелярии премьер-министра Непала, спасатели обнаружили около 95 тел, личности погибших пока не установлены.

Также местные власти сообщают о 484 туристах, которые считаются пропавшими без вести: 391 из них — иностранные туристы, еще 93 — граждане Непала.

По данным Министерства туризма Непала, среди иностранных туристов, с которыми была потеряна связь, — более 100 граждан Индии.

Также пропавшими без вести считаются трое граждан США и 12 граждан Великобритании.

Количество местных жителей, которые могли пропасть в результате стихийного бедствия, еще уточняется.

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