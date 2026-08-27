Бетон и кирпич не спасут: из чего строят по-настоящему теплые дома

От выбора стенового материала зависит гораздо больше, нежели кажется

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Бетон и кирпич остаются одними из материалов, которые чаще всего используют для строительства. Но если говорить о действительно теплом доме, то расчитывать только на них не стоит. Современные технологии ставят на многослойные стены.

Об этом говорится в материале "Телеграф": "36 часов до катастрофы: ТОП-5 домов, в которых украинцы рискуют замерзнуть первыми".

Главная характеристика, на которую следует обращать внимание — коэффициент теплопроводности. Он указывает, сколько энергии проходит через материал за единицу времени.

Бетон заметно уступает многим современным стеновым материалам. Дело в том, что он хорошо проводит тепло, а потому бетонная стена без дополнительного утепления быстро отдает энергию наружу. В связи с этим в панельках быстро промерзают квартиры в условиях холодной погоды.

К примеру, панельные "хрущевки" с бетонными стенами толщиной 14-16 см промерзают мгновенно. Даже кирпичные стенки в 38-40 см далеки от хороших 210 см.

Панельные "хрущевки"

Стоит отметить, что хотя кирпич теплее бетона, но все же кирпичную кладку нельзя назвать полноценной заменой теплоизоляции.

Толщина стен из разных материалов должна быть такой:

В современных домах используется другая технология, которая помогает сохранить тепло — речь о дополнительном утеплении, которое состоит из минеральной ваты или пенополистирола толщиной 10-15 см по всему фасаду.

Таким образом, кирпич и бетон отвечают прежде всего за прочность, а тепло в доме во многом сохраняет правильно рассчитанная теплоизоляция и многослойная конструкция стен.

Время промерзания разных типов домов

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько утеплителя действительно нужно дому.