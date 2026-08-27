Бетон и кирпич не спасут: из чего строят по-настоящему теплые дома
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
От выбора стенового материала зависит гораздо больше, нежели кажется
Бетон и кирпич остаются одними из материалов, которые чаще всего используют для строительства. Но если говорить о действительно теплом доме, то расчитывать только на них не стоит. Современные технологии ставят на многослойные стены.
Об этом говорится в материале "Телеграф": "36 часов до катастрофы: ТОП-5 домов, в которых украинцы рискуют замерзнуть первыми".
Главная характеристика, на которую следует обращать внимание — коэффициент теплопроводности. Он указывает, сколько энергии проходит через материал за единицу времени.
Бетон заметно уступает многим современным стеновым материалам. Дело в том, что он хорошо проводит тепло, а потому бетонная стена без дополнительного утепления быстро отдает энергию наружу. В связи с этим в панельках быстро промерзают квартиры в условиях холодной погоды.
К примеру, панельные "хрущевки" с бетонными стенами толщиной 14-16 см промерзают мгновенно. Даже кирпичные стенки в 38-40 см далеки от хороших 210 см.
Стоит отметить, что хотя кирпич теплее бетона, но все же кирпичную кладку нельзя назвать полноценной заменой теплоизоляции.
В современных домах используется другая технология, которая помогает сохранить тепло — речь о дополнительном утеплении, которое состоит из минеральной ваты или пенополистирола толщиной 10-15 см по всему фасаду.
Таким образом, кирпич и бетон отвечают прежде всего за прочность, а тепло в доме во многом сохраняет правильно рассчитанная теплоизоляция и многослойная конструкция стен.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько утеплителя действительно нужно дому.