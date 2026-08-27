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Бетон та цегла не врятують: з чого будують по-справжньому теплі будинки

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Сучасні технології допомагають зберігати комфорт навіть у морози
Сучасні технології допомагають зберігати комфорт навіть у морози. Фото Колаж "Телеграфа"

Від вибору стінового матеріалу залежить набагато більше, ніж здається

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Бетон та цегла залишаються одними з матеріалів, які найчастіше використовують для будівництва. Але якщо говорити про справді теплу домівку, то розраховувати тільки на них не варто. Сучасні технології ставлять на багатошарові стіни.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграф": "36 годин до катастрофи: ТОП-5 будинків, в яких українці ризикують стати першими".

Головна характеристика, яку слід звертати увагу — коефіцієнт теплопровідності. Він показує, скільки енергії проходить через матеріал за одиницю часу.

Бетон помітно поступається багатьом сучасним стіновим матеріалам. Справа в тому, що він добре проводить тепло, тому бетонна стіна без додаткового утеплення швидко віддає енергію назовні. У зв’язку з цим у панельках швидко промерзають квартири за умов холодної погоди.

Наприклад, панельні "хрущовки" з бетонними стінами завтовшки 14-16 см промерзають миттєво. Навіть цегляні стінки в 38-40 см далекі від добрих 210 см.

Панельні "хрущовки"
Панельні "хрущовки"

Хоча цегла тепліша за бетон, але все ж таки цегляну кладку не можна назвати повноцінною заміною теплоізоляції.

Товщина стін з різних матеріалів має бути такою
Товщина стін з різних матеріалів має бути такою:

У сучасних будинках використовується інша технологія, яка допомагає зберегти тепло — йдеться про додаткове утеплення, яке складається з мінеральної вати або пінополістиролу завтовшки 10-15 см по всьому фасаду.

Таким чином, цегла та бетон відповідають насамперед за міцність, а тепло в будинку багато в чому зберігає правильно розрахована теплоізоляція та багатошарова конструкція стін.

Час промерзання різних типів будинків
Час промерзання різних типів будинків

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки утеплювача дійсно потрібно будинку.

Теги:
#Квартира #Дім #Бетон #Цегла #Панельний будинок