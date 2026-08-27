Бетон та цегла не врятують: з чого будують по-справжньому теплі будинки

Від вибору стінового матеріалу залежить набагато більше, ніж здається

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Бетон та цегла залишаються одними з матеріалів, які найчастіше використовують для будівництва. Але якщо говорити про справді теплу домівку, то розраховувати тільки на них не варто. Сучасні технології ставлять на багатошарові стіни.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграф": "36 годин до катастрофи: ТОП-5 будинків, в яких українці ризикують стати першими".

Головна характеристика, яку слід звертати увагу — коефіцієнт теплопровідності. Він показує, скільки енергії проходить через матеріал за одиницю часу.

Бетон помітно поступається багатьом сучасним стіновим матеріалам. Справа в тому, що він добре проводить тепло, тому бетонна стіна без додаткового утеплення швидко віддає енергію назовні. У зв’язку з цим у панельках швидко промерзають квартири за умов холодної погоди.

Наприклад, панельні "хрущовки" з бетонними стінами завтовшки 14-16 см промерзають миттєво. Навіть цегляні стінки в 38-40 см далекі від добрих 210 см.

Панельні "хрущовки"

Хоча цегла тепліша за бетон, але все ж таки цегляну кладку не можна назвати повноцінною заміною теплоізоляції.

Товщина стін з різних матеріалів має бути такою:

У сучасних будинках використовується інша технологія, яка допомагає зберегти тепло — йдеться про додаткове утеплення, яке складається з мінеральної вати або пінополістиролу завтовшки 10-15 см по всьому фасаду.

Таким чином, цегла та бетон відповідають насамперед за міцність, а тепло в будинку багато в чому зберігає правильно розрахована теплоізоляція та багатошарова конструкція стін.

Час промерзання різних типів будинків

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки утеплювача дійсно потрібно будинку.