Не выбрасывайте пробки: они решат несколько бытовых проблем

Винные пробки пригодятся в хозяйстве

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Пробки от винных бутылок принято отправлять в мусорное ведро. Но этому, казалось бы, бесполезному предмету, можно найти практическое применение для дома, сада и даже сделать из него игрушку для детей.

Как отмечают эксперты House Beautiful натуральные пробки изготавливают из коры пробкового дуба. Они состоят из множества микроскопических ячеек, затворенных воздухом. Благодаря этому пробки получатся легкими, эластичными и упругими. К тому же они не впитывают воду, не гниют, отражают удары, глушат шум и не проводят тепло.

Как применить винные пробки с пользой

С помощью пробок можно защитить ламинат и паркет от царапин. Нарежьте пробку тонкими кружочками и приклейте их к ножкам стульев, столов или комодов.

Чтобы кухонные ножи и острые ножницы не тупились в ящиках и не травмировали пальцы при поиске, на их острия можно надевать винную пробку.

Если положить несколько пробок на дно горшка во время пересадки комнатных растений, они выступят хорошим дренажем, будут задерживать влагу и препятствовать загниванию корней.

Изображение сгенерировано ИИ

Кроме того, пробки от винных бутылок можно использовать в качестве розжига для камина или гриля. Для этого нужно сложить пробки в стекланную банку и залить спиртом, и в нужный момент использовать для розжига.

А если вырезать на плоском срезе пробки простую фигуру (сердце или звездочку), получится штампик для ребенка. Он сможет окунать пробку в краску и делать рисунки.

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