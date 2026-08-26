Не викидайте корки: вони вирішать кілька побутових проблем

Винні пробки стануть у нагоді в господарстві

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Корки від винних пляшок зазвичай відправляють у смітник. Але цьому, здавалося б, некорисному предмету можна знайти практичне застосування для дому, саду і навіть зробити з нього іграшку для дітей.

Як зазначають експерти House Beautiful, натуральні корки виготовляють із кори коркового дуба. Вони складаються з безлічі мікроскопічних комірок, заповнених повітрям. Завдяки цьому корки виходять легкими, еластичними та пружними. До того ж вони не вбирають воду, не гниють, амортизують удари, глушать шум і не проводять тепло.

Як застосувати винні корки з користю

За допомогою корків можна захистити ламінат і паркет від подряпин. Наріжте корок тонкими кружальцями й приклейте їх до ніжок стільців, столів або комодів.

Щоб кухонні ножі та гострі ножиці не тупилися в шухлядах і не травмували пальці під час пошуку, на їхні вістря можна надівати винний корок.

Якщо покласти кілька корків на дно горщика під час пересаджування кімнатних рослин, вони слугуватимуть хорошим дренажем, утримуватимуть вологу та перешкоджатимуть загниванню коріння.

Зображення згенероване ШІ

Крім того, корки від винних пляшок можна використовувати як розпал для каміна або гриля. Для цього потрібно скласти корки в скляну банку, залити спиртом і в потрібний момент використовувати для розпалювання.

А якщо вирізати на пласкому зрізі корка просту фігуру (серце або зірочку), вийде штампик для дитини. Вона зможе мочати корок у фарбу й робити малюнки.

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