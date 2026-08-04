Не спешите выбрасывать шарф: 11 креативных способов дать аксессуару вторую жизнь

Если вам не нравится носить шарфы, то их можно применить по другому

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Шарфы впечатляют разнообразием цветов, узоров и тканей, что позволяет легко сочетать их с самыми разными стилями. Однако со временем у любителей этого аксессуара нередко накапливается внушительная коллекция, а в темных уголках шкафа оседает немало забытых вещей.

Не спешите с ними расставаться — их можно превратить в стильный домашний декор. В сети доступно множество остроумных способов применения шарфов как для красоты, так и для пользы.

Сверните старый шарф в декоративный комнатный венок

Создание уютного венка в деревенском стиле из фланелевого шарфа займет всего несколько минут и потребует минимум материалов — достаточно найти металлическую основу и обмотать на ней ткань. Минималистичное украшение готово! Вы можете повесить венок на дверь или стену, либо поставить на полку, что добавит интерьеру тепла и уюта.

Венок из шарфа/Фото: The Crazy Craft Lady/YouTube

Придайте текстуру простой декоративной подушке

Преобразите скучные декоративные подушки с помощью старых шарфов. Сложите шарф вдвое вдоль и оберните его вокруг центра подушки, завязав узел сзади, чтобы создать декоративную ленту. Разместите подушку на диване, полке лицевой стороной наружу. Или завяжите шарф бантом спереди для более элегантного вида. Используйте ткань, отличную от ткани подушки, для контраста, или выберите цвет, соответствующий оригинальной наволочке, для цельного дизайна.

Подушку украсили шарфом/Фото: redeux_style/TikTok

Вставьте шарф с узором в изящную рамку для картины

Шарф может стать произведением искусства у вас на стене. Достаточно поместить его часть с узором в фоторамку, спрятав лишнюю ткань с обратной стороны. Рекомендуется использовать толстые, богато украшенные рамки.

Красивый шарф может стать картиной/Фото: redeux_style/TikTok

Скатерть-дорожка на обеденный стол

Превратите шарф в оригинальную скатерть для обеденного стола — расстелите его ровно или оставьте легкую небрежную текстуру. В сочетании с самодельными центральными композициями такой аксессуар будет смотреться великолепно. Подбирайте материал под общий стиль интерьера:

Бархат идеально дополнит роскошную и гламурную обстановку.

идеально дополнит роскошную и гламурную обстановку. Фланель с бахромой подчеркнет уютный деревенский стиль.

Меняйте шарфы в зависимости от сезона, чтобы освежить пространство. Например, модель с ярким цветочным принтом станет прекрасным акцентом для весеннего оформления дома.

Скатерть-дорожка из шарфа/Фото: SandyLynn's Home & Garden/YouTube

Повесьте дизайнерский шарф на стену как произведение искусства

Превратите старый дизайнерский шарф в изысканное настенное панно. Аккуратно разгладьте его перед тем, как вешать, однако будьте осторожны с деликатными материалами, чтобы избежать нежелательных заломов.

Дизайнерский шарф Hermes висит в стеклянной витрине в доме/Фото: joannaleachen/TikTok

Привяжите шарф к стулу

Декор со стульями — привычный элемент свадебного оформления, который прекрасно смотрится и в жилых интерьерах. Оберните старые шарфы вокруг деревянных обеденных стульев, чтобы добавить пространству уюта: длинное полотно можно пустить по диагонали спинки или зафиксировать симметричным узлом.

Чтобы оформить обеденную зону, используйте разные подходы:

Подберите одинаковые шарфы для всех стульев, если хотите выдержать единый стиль.

Смешивайте цвета и узоры, создавая богемную и эклектичную атмосферу.

Деревянные обеденные стулья с полупрозрачной тканью, завязанной на спинке/Фото: Ling's Moment

Старый шарф в качестве шторы

Тем, кому надоели привычные шторы, можно использовать оригинальный вариант оформления окна — повесить шарф.

Для полного закрытия окна шарф должен соответствовать его минимальной длине и ширине.

Закрепите края полотна на зажимах и двигайте их в течение дня, чтобы регулировать и рассеивать солнечный свет.

Усилить уровень приватности помогут дополнительные жалюзи или специальная оконная виниловая пленка.

Шарф с изображением птиц и листвы, прикрепленный к белому карнизу над белыми окнами/Фото: Lucky DIY/YouTube

Используйте старый шарф в качестве оберточной бумаги для подарков

Завяжите яркий шарф в наволочку

Украсьте абажур и рассейте свет, обернув его шарфом

Не обязательно покупать новый абажур, если в запасе есть ненужный шарф. Оберните его вокруг плафона и завяжите спереди красивым узлом или бантом. Для создания уютной атмосферы выбирайте шарфы ярких оттенков. Чтобы свет свободно проникал в комнату, используйте тонкие ткани. Данный прием применим для светодиодных ламп, поскольку они выделяют минимум тепла.

Черно-красно-белый шарф, повязанный вокруг квадратного абажура/Фото: thegladystay/YouTUbe

Превратите шарф в ламбрекен для обрамления окон

Оформить окно с помощью ламбрекенов можно несколькими способами. Главное преимущество такого решения — добавление пространству многослойности и текстуры без блокирования солнечного света, ведь длинную ткань легко накинуть поверх уже имеющихся штор.

Сложнее всего подобрать подходящий аксессуар. Чтобы дизайн получился гармоничным, подбирайте ткань, которая не будет конкурировать с существующим оформлением:

К однотонным шторам подойдет ламбрекен с узором.

К узорчатым шторам, наоборот, лучше выбрать однотонный вариант.

Зелёная полупрозрачная занавеска-шарф висит на карнизе над ярким окном в белой комнате/Фото: DONREN

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