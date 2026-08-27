Сливаете десятки литров воды, прежде чем пойдет горячая? Виноват ли в этом ваш кран?

Счетчик крутит, а вода холодная

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Во многих многоэтажках жильцы сталкиваются с одной и той же проблемой: чтобы дождаться горячей воды, сначала приходится сливать десятки литров холодной. При этом счетчик горячей воды может фиксировать расход, хотя вода еще не нагрелась до нужной температуры.

Можно ли решить проблему с помощью сантехники непосредственно в квартире и почему причина часто кроется не в кране, а в системе всего дома, "Телеграфу" рассказал инженер кафедры теплотехники КНУСА Игорь Козячина.

Почему горячая вода поступает не сразу

Как объяснил Игорь Козячина, сантехнического решения, которое могло бы заставить холодную воду в трубах квартиры мгновенно стать горячей, фактически нет.

Причину следует искать в системе горячего водоснабжения самого дома — в частности, в работе или отсутствии линии рециркуляции.

"Сантехнически заставить воду стать горячей невозможно — проблема в отсутствии или неисправности линии рециркуляции в доме", — объяснил Игорь Козячин в комментарии "Телеграфу".

Именно система рециркуляции должна обеспечивать постоянное движение горячей воды по трубам. Благодаря этому вода не должна полностью остывать, пока жильцы не пользуются краном.

Если же такая система отсутствует или работает неисправно, вода в трубах между источником подачи и квартирой постепенно теряет температуру.

Можно ли решить проблему только в своей квартире

Замена смесителя или другие обычные сантехнические работы в квартире не решат проблему, если причина заключается во внутридомовой системе.

В таком случае необходимо обращать внимание именно на работу рециркуляции горячей воды.

Жильцам стоит выяснить:

предусмотрена ли в доме система рециркуляции;

работает ли она должным образом;

нет ли неисправностей во внутридомовых сетях;

кто отвечает за обслуживание системы — ОСМД, управляющая компания или другая организация

Почему долгое ожидание может ударить по кошельку

Ситуация становится особенно неприятной для владельцев квартир со счетчиками. Пока человек сливает воду, ожидая нужной температуры, прибор учета продолжает фиксировать объем воды, который проходит через него.

Если такая ситуация повторяется ежедневно, расходы могут постепенно накапливаться.

Не только горячая вода: какие еще неисправности увеличивают счета

Ранее "Телеграф" уже рассказывал, как неисправная сантехника может незаметно увеличивать расход воды.

В частности, протечка сливного бачка унитаза может привести к потере от 50 до 200 литров воды в сутки.

Также "Телеграф" делился простым способом, который позволяет примерно за минуту проверить, не протекает ли унитаз. Это может помочь выявить скрытую проблему до того, как она существенно повлияет на сумму в платежке.