Металлические полки для ванной уходят в прошлое: чем их заменяют

Стильные и практичные альтернативы

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Уборка в ванной комнате часто превращается в сложное испытание из-за привычных металлических полок на винтах. Со временем они ржавеют и еще под ними скапливается известковый налет.

Современные дизайнеры предлагают практичные и красивые решения этой проблемы. Для реализации некоторых идей даже не придется сверлить стены, что особенно удобно для съемного жилья.

Чем заменить металлическую полку в ванной

Металлическую полку можно заменить деревянной. Полку можно просто повесить на рейку, веревку или карниз без использования дрели. Вода стекает по канавкам, не задерживаясь на поверхности, что предотвращает образование налета.

Деревянная полка в ванную. Фото: Pinterest

Еще один вариант — настенные держатели. Каждый флакон шампуня или геля крепится отдельно с помощью небольших кронштейнов на клейких подушечках. Любую бутылочку легко снять, чтобы быстро протереть стену за ней. Никаких углов, подставок и скопления грязи.

Настенные держатели. Фото сгенерировано ИИ

Встроенная ниша в кафеле. Этот вариант подойдет для тех, кто делает ремонт в ванной. Ниша прямо в стене станет самым надежным долгосрочным вложением. Такое решение выглядит стильно и монолитно. В нише нет винтов, металлических рам и острых краев, и легко моется.

Ниша для косметики в ванной. Фото сгенерировано ИИ

Чтобы сделать ванную комнату красивой и удобной, совершенно не обязательно мириться с ржавчиной и лишними отверстиями в стене. Альтернативные решения помогают быстро поддерживать порядок и выглядят гораздо современнее.