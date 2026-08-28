"В магазины - как в музей". Что люди говорят о подорожании продуктов питания

Большинство наших сограждан замечают рост цен на себе

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Цены в Украине растут как на дрожжах, а в связи с перебоями поставок некоторых продуктов, многие задумываются о создании запасов на "черный день". Между тем многим нашим согражданам не хватает средств, чтобы просто покупать необходимые продукты: молоко, рыбу и мясо.

"Телеграф" спросил своих читателей в Facebook, ощутили ли они существенное подорожание базовой продуктовой корзины.

Сразу несколько человек ответили, что сегодня в магазин они ходят как в музей – когда посмотреть можно, а купить – нет. В продолжение темы украинка пошутила, что аптеку уже можно сравнить с ювелирным магазином, где лично для нее является доступным по цене только активированный уголь.

Другая интернет-пользовательница рассказала, что особенно подорожание продуктов питания чувствуется, когда размер пенсии составляет 3 400 грн. По ее словам, денег не хватает даже на консервацию.

В целом более 90% наших читателей написали, что ощущают рост цен каждый день. Многие — не могут себе позволить самое необходимое.

Ранее наши подписчики рассказали, какой суммы достаточно, чтобы выжить в Украине сегодня.

Также люди в соцсети написали о том, какие сейчас цены на дрова и какие породы дерева лучше. Кроме того, украинцы поделились тематическими лайфхаками и уточнили, когда лучше делать закупки.