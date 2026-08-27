Будет ли дефицит продуктов в Украине и сколько еды стоит запасти каждому уже сейчас (инфографика)

Сделать разумные запасы не будет лишним

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Многие украинцы в панике делают запасы продуктов. Причиной являются удары россиян по складам, из-за которых в некоторых супермаркетах исчезают отдельные группы товаров.

"Телеграф" обратился к нейросетям с просьбой проанализировать, есть ли в этом смысл и какова вероятность серьезного дефицита пищевых продуктов. Также мы попросили расписать, сколько и каких продуктов нужно иметь в запасе среднестатистической семье.

Насколько велик риск дефицита продуктов в Украине

По мнению Chat GPT, в ближайшей перспективе существует высокий риск временного отсутствия отдельных товаров в конкретных магазинах. Как средний или высокий, ИИ оценил риск перебоев со свежими овощами, фруктами и частью молочки. К слову, именно это мы уже наблюдали в супермаркетах сети Fozzy Group.

Среднюю степень вероятности цифровой разум дал таким явлениям, как резкий скачок цен на отдельные категории и длительный дефицит отдельных импортных товаров.

По словам модели, в ближайшее время существует очень низкий риск общего дефицита базовых продуктов по Украине, когда гречку, муку, растительное масло и макароны будет невозможно купить.

"Это не означает, что риск нулевой. Если удары по логистике будут систематическими и одновременно коснутся производства, транспорта, энергетики и разных регионов, ситуация может измениться. Но именно поэтому разумный запас — хорошая идея", – подытожил искусственный интеллект.

Чем запасаться в первую очередь

В свою очередь модель Gemini расписала оптимальный ассортимент продуктовых запасов для семьи из 3 человек на 14 дней. Она предложила приобрести 126 литров воды, 35-40 банок разнообразных консервов, 8-10 кг макарон и круп, до полусотни снеков и сухих батончиков.

Также искусственный интеллект считает нелишним закупить 2-3 десятка порций сухих супов и пюре, до 8 литров молочных продуктов длительного хранения, растительное масло, соль, сахар, чай, кофе и шоколад.

Советы по автономному питанию

Gemini также поделилась тремя главными правилами автономного питания. Во-первых, не нужно покупать продукты, которые вы не употребляете обычно. В таком случае у них просто истечет срок годности. Тогда товары придется выбросить в мусор и снова тратить деньги на новые запасы.

Более рационально будет употреблять продукты, конечный срок годности которых приближается, и докупать новые.

Во-вторых, необходимо обратить внимание на членов семьи с особыми потребностями в питании. Как правило, это маленькие дети и домашние любимцы, нуждающиеся в сухих смесях, специальном детском питании и кормах для животных. ИИ советует купить эти продукты с запасом на 3–4 недели.

В заключение нейросеть порекомендовала на случай отсутствия газа и электричества приобрести туристическую газовую горелку и 5–6 баллонов к нему.

Какой запас продуктов следует сделать уже сейчас? Инфографика "Телеграфа"

Напомним, что в начале августа в супермаркетах "Сильпо" возник дефицит некоторых продуктов в результате ударов России по складам. Печальные кадры публиковали пользователи соцсетей.