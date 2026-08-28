"У магазини – як у музей". Що люди говорять про подорожчання продуктів харчування

Більшість наших співгромадян помічають зростання цін на собі

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Ціни в Україні зростають як на дріжджах, а у зв’язку з перебоями постачання деяких продуктів багато хто замислюється про створення запасів на "чорний день". Водночас багатьом нашим співгромадянам не вистачає коштів, щоби просто купувати необхідні продукти: молоко, рибу та м’ясо.

"Телеграф" запитав своїх читачів у Facebook, чи відчули вони суттєве подорожчання базового продуктового кошика.

Одразу кілька людей відповіли, що сьогодні в магазин вони ходять як у музей – коли можна подивитися, а купити – ні. Продовжуючи тему, українка пожартувала, що аптеку вже можна порівняти з ювелірним магазином, де особисто для неї є доступним за ціною тільки активоване вугілля.

Інша інтернет-користувачка розповіла, що особливо подорожчання продуктів харчування відчувається, коли розмір пенсії становить 3 400 грн. З її слів, грошей не вистачає навіть на консервацію.

Загалом понад 90% наших читачів написали, що відчувають зростання цін щодня. Багато хто не може собі дозволити найнеобхідніше.

Раніше наші підписники розповіли, якої суми вистачить, щоб вижити в Україні сьогодні.

Також люди в соцмережі написали про те, які зараз ціни на дрова та які породи дерева кращі. Крім того, українці поділилися тематичними лайфхаками та уточнили, коли краще робити закупівлі.