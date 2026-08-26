Удивительный цвет и форма: украинец нашел необычный гриб и удивил сеть (фото)

Этому грибу приписывают некоторые лечебные свойства

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Украинец нашел в лесу необычный гриб. Несмотря на странный вид, он оказался съедобным трутовиком серно-желтым.

Об этом пишет пользователь соцсети Threads. Следует отметить, что этот гриб имеет причудливую форму и вид.

Муж рассказал, что нашел гриб в смешанном лиственном лесу, где росли дубы буки и грабы. А о том, съедобен ли его "трофей" он решил узнать у искусственного интеллекта.

"Нашел грибочки в лесу. ИИ говорит что можно есть. Что скажете?", — говорится в сообщении.

Человек нашел большой гриб

Гриб имеет ярко-желтый цвет

Гриб имеет причудливую форму

Мужчина нашел гриб в смешанном лесу

Что пишут в комментариях?

Пользователи с юмором приняли идею съесть неизвестный гриб, полагаясь на информацию от искусственного интеллекта. Однако, в конце концов, люди выяснили, что это трутовик серно-желтый, безопасный съедобный гриб.

"Если будете есть, передайте привет моей бабке";

"Умойтесь и оденьтесь в чистое перед употреблением, на всякий случай";

"Главное, чтобы ИИ потом не писал: ой действительно ты был прав, я немного ошибся";

"Одумайся, не ешь. Зомби Апокалипсиса еще не хватает нам";

Комментарии пользователей

"Я такого находила. Не взяла, но аромат был у него невероятный. Правда через минут 10 его уже не было";

"Травовик серно-желтый, довольно вкусный. У меня мужчина грибник, так я в прошлом году открыла этот гриб для себя", — пишут в комментариях.

Комментарии пользователей

Что еще известно об этом грибе?

Трутовик серно-желтый или летипор серно-желтый (Laetiporus sulphureus) — древесный гриб из семейства фомитопсисовых (Fomitopsidaceae). Местное название – кулина. Молодые плодовые тела используют в кулинарии.

Шапки рыхло мясистые, 10-40 см в диаметре, 1-4 см толщиной, полукруглые, оранжево- или серно-желтые, часто с розовым оттенком, впоследствии выцветают до желтоватого цвета.

Гриб обладает специфическим, приятным запахом. Молодые плодовые тела съедобны, имеют специфический нежный вкус. Используют свежими. Из грибов готовят котлеты, омлеты из яиц, начинку для пирогов.

У некоторых может вызвать нарушения пищеварения и вызывать аллергию. По некоторым данным, гриб содержит антибиотические, противоопухолевые вещества.

Трутовик серно-желтый. Фото Википедия

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине растет необычный "колдунский" гриб, который люди веками обходили десятой дорогой.