Веками обходили десятой дорогой: в Украине растет необычный "колдунский" гриб

Ранее этому грибу приписывали "колдовские" свойства

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В Карпатских лесах можно встретить "магический" гриб — зернистый боровик. Он на первый взгляд кажется обычным, но стоит лишь прикоснуться к нему или сделать срез – и его ярко-желтая мякоть буквально за несколько секунд приобретает насыщенный синий цвет.

Об этом пишут в соцсети Facebook. Это один из самых интересных грибов украинских лесов.

Обычно, когда видишь такой гриб в лесу, пытаешься обойти его. Поскольку он смотрится очень ярко.

"Когда встречаешь в Карпатах дубовик крапчатый, трудно не поддаться ощущению, что этот гриб создали лесные колдуны. Его огненная ножка и бархатная шляпка настолько выбиваются из уютной палитры обычных боровиков, что наши предки веками обходили его десятой дорогой. Из-за способности мгновенно синеть от малейшего прикосновения, ему приписывали связь с нечистой силой и несправедливо называли "волшебным" грибом", — говорится в сообщении.

На самом деле этот гриб разрушает главное правило неопытных и осторожных грибников. Несмотря на то, что нас с детства учили: "все яркое, красное и синее в лесу яд" — дубовик доказывает обратное.

Боровик зернистоногий (Neoboletus luridiformis)

"Этот уникальный химический трюк с синевой — лишь естественная защита мякоти от быстрого окисления, под которым скрывается невероятно плотный, вкусный и ароматный деликатес, по своим качествам часто обходящий даже белые грибы. Природа Карпат обожает такие проверки на смелость. Она вроде бы играет с нами, пряча свои лучшие сокровища за маской опасности, и только те, кто действительно знает язык леса, возвращаются домой с полными корзинами этой карпатской экзотики", — говорится в сообщении.

Что еще известно об этом грибе?

Боровик зернистоногий или дубовик крапчатый (Neoboletus luridiformis) – условно съедобный гриб. Имеет мясистую шапку диаметром 5-20 см. Поверхность шапки гладкая, сухая, матовая. Ножка высотой 5 – 15 см, диаметром 2 – 6 см.

Боровик зернистоногий (Neoboletus luridiformis)

Мякоть плотная, мясистая, ярко-желтого цвета, у основания ножки красноватая, на срезе сначала быстро синеет, затем через несколько минут сереет, с приятным вкусом и запахом. Растет с июня по конец сентября в лиственных, хвойных и смешанных лесах, с дубами, буками, соснами, елями, в одиночку и небольшими группами. Встречается по всей лесостепи, в Карпатах и леворежье Украины.

Условно съедобный гриб 2 категории. Используется после двухразового 20-минутного отваривания (отвар слить), вареным, жареным. В сыром виде слабо ядовит. При потреблении с алкоголем может вызвать пищевое отравление, сопровождающееся желудочно-кишечными расстройствами. Употребление гриба может привести к отравлению, в случае употребления его через сутки после приема алкоголя, или в случае приема алкоголя через сутки после потребления гриба.

Группа боровиков зернистоногих (Neoboletus luridiformis)

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинец показал грибную локацию под Киевом.