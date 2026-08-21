Только по запросу: как выглядит особый вагон "Укрзализныци" (видео)

Такие вагоны подаются по запросу человека, нуждающегося в инклюзии

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В "Укрзализныце" есть специальные инклюзивные вагоны для людей с инвалидностью. У них более широкие проходы между местами, а кровати и двери оборудованы специальными поручнями.

Об этом рассказали в социальной сети Threads. Украинцы отмечают комфортность поездки в таких вагонах.

На кадрах видно, что места в таких вагонах гораздо больше, чем в обычных. К тому же они оборудованы специальными портами USB для зарядки гаджетов.

"Кстати, какие вагоны появились. Я не хотела никого снимать, поэтому полного обзора нет, но вы поняли какие они? Комфортный хостел на 6 мест)", — отметила автор поста.

Что пишут в комментариях?

Пользователи соцсети отмечают, что поездка в таких вагонах проходит гораздо более комфортно. А некоторые даже сомневаются, что это на самом деле и ищут подтверждения, что такие вагоны не были созданы с помощью искусственного интеллекта.

"Инклюзивные вагоны уже давно на ходу. Их добавляют на рейс по запросу человека, нуждающегося в инклюзии. Ну и на них так же продают билеты и другим пассажирам, если уже добавили вагон на рейс";

"Оно так необычно выглядит, что я здесь искала признаки ИИ";

"Это инклюзивное купе";

"Суперски удобный вагон, много места, есть где поставить детскую коляску. Ехали как-то с дочкой и были билеты только на такой вагон, очень понравился. И кровати больше и удобнее";

Комментарии пользователей

"@ukrainianrailways, и что же вы делаете? Это точно не ИИ?";

"Это наши";

"Не хотела снимать эти 4 видео";

"Ваааауууу хочу в таком прокатиться";

"Мне понравилось) Ехала с подругой и ее сыном в таком, очень классно, что и туалет большой, и коляской заехать, и развернуться есть где, и пандус достают ставят и помогают работники УЗ. Действительно, он только по запросу", — пишут в комментариях.

Комментарии пользователей

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Укрзализныця" добавила новую отметку для пассажиров с животными в приложении.