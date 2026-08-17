Отсидел за смертельное ДТП и держал общак в Лукьяновском СИЗО: что известно о виновнике аварии в центре Киева

Кирилл Островский родом из криминальной семьи

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Утром в понедельник, 17 августа, в ресторан в центре Киева врезался на автомобиле бывший "смотрящий" за Лукьяновским СИЗО, криминальный авторитет Кирилл Островский. Инцидент произошел на улице Большой Васильковской в Голосеевском районе столицы.

Об этом со ссылкой на слова собственного источника сообщает Dетектив-Info. Информация косвенно подтверждается сообщениями полиции и кадрами из соцсетей, отмечает издание.

"В интерпретации авторов ряда Telegram-каналов, к аварии привели устроенные двумя водителями BMW "гонки" недалеко от дворца "Украина". Как считается, погоне предшествовал момент, когда один из вождей "железного коня" пытался проехать по улице Немецкой, не уступив дорогу другому. В конце концов транспортные средства столкнулись, от чего их вынесло на террасу летней площадки ресторана", – говорится в публикации.

Один из автомобилей влетел между находящимися рядом ресторанами KAØS и Shashlikyan. Очевидцы аварии рассказали, что трагедии чудом удалось избежать — на террасе и на тротуаре рядом в момент ДТП не было людей. Что же касается перевернувшегося автомобиля BMW — внутри было два человека. Одного из них, по свидетельству очевидцев, забрала скорая помощь.

ДТП в Киеве. Фото: Нацпол

ДТП в Киеве. Фото: Нацпол

ДТП в Киеве. Фото: Нацпол

На одном из видео можно заметить, что один из случайных прохожих чудом остался в живых, успев отскочить.

Между тем, по данным правоохранителей никаких гонок не было. Полицейские выяснили, что 36-летний вождь BMW X3, выезжая со второстепенной дороги на улицу Большую Васильковскую, не выполнил требования дорожных знаков "Дать дорогу" и "Движение направо", в результате чего столкнулся с BMW X7 под управлением 31-летнего мужчины.

"В результате удара внедорожник правонарушителя потерял управление и вылетел на летнюю площадку общепита. Среди посетителей и прохожих пострадавших нет. Травмировался сам водитель – его в удовлетворительном состоянии госпитализировали", – сообщает пресс-служба.

Также в публикации отмечается, что пострадавший будет проверен на состояние опьянения. Уже известно, что водитель BMW X7 был трезв.

Сбил 10 летнюю девочку и стал "смотрящим" в Лукьяновском СИЗО

Напомним, 4 июля 2018 года в самом центре столицы автомобиль "Хаммер" под управлением Кирилла Островского, которому тогда был 23 года, насмерть сбил 10-летнюю Настю Артемову.

За решеткой Островский смог стать "смотрящим" от воровского мира за Лукьяновским СИЗО и за 2 года собрать в воровской "общак" 35 миллионов гривен (чуть более миллиона долларов).

В частности, "Хаммер", контролировал незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ на территории СИЗО и за счет этого пополнял так называемый воровской "общак".

В конце ноября 2022 года ему объявили о новом подозрении со стороны правоохранителей – теперь уже по нормам "антиворовского закона". В итоге Островский отсидел 4,5 года и вышел на свободу под залог в 2023 году.

В марте 2026 года его снова задержали по обвинению в похищении человека и пытках в Хмельницкой области, но через месяц он снова вышел под залог, внеся 400 тыс. грн. В этот раз Островский провел за решеткой около месяца.

Кирилл Островский. Фото: Открытые источники

Выходец из криминальной семьи

Как выяснил ранее "Обозреватель", Кирилл Островский происходил из семьи, прочно связанной с криминальным миром. Его матерью является Любовь Кириченко – старшая сестра Александра Кириченко, криминального авторитета по кличке Саша Оболонский, фигурировавший в судебных документах как организатор ОПГ в сфере столичной недвижимости.

Саша Оболонский отличался вспыльчивым нравом, к примеру, одна из его судимостей связана с убийством родного отца, а царапина его "Бентли" в 2016 году побудила его порезать колеса авто, якобы виноватых в этом. Инцидент попал на видео, но последствий для него не имел.

Кирилл Островский и Саша Оболонский. Фото: OBOZ

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