Диван уходит в прошлое: чем заменить "короля" гостиной

Диван все меньше становится статичным предметом

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На сегодняшний день диван — это не просто красивый элемент интерьера, а многофункциональное пространство для отдыха, общения и приема гостей. Современные международные выставки дизайна показывают, что мейнстримом становится адаптивность, гибкость и высокие стандарты комфорта.

Модульный диван становится трендом не только для больших гостиных. Об этом сообщает Elle.

Главные тренды и особенности современной мягкой мебели:

Отказ от статичности. Если раньше диван на долгие годы определял всю планировку гостиной (поскольку его габариты и сторону шезлонга изменить сложно), то теперь мебель подстраивается под наш меняющийся образ жизни.

Отказ от статичности/Фото: ИИ

Компактная модульность. Раньше модульные системы ассоциировались исключительно с массивными конструкциями для просторных комнат. Сегодня модульность актуальна и для небольших квартир: несколько элементов позволяют легко менять конфигурацию (от прямого дивана до L-образной зоны) при переезде или смене назначения комнаты.

Компактная модульность/Фото: ИИ

Мобильность окружения. В дополнение к гибким диванам меняется и остальная обстановка: вместо одного громоздкого журнального столика удобнее использовать несколько легких приставных, которые легко перемещаются по квартире.

Мобильность окружения/Фото: ИИ

В результате гостиная перестает быть застывшей дизайнерской композицией, превращаясь в гибкое пространство, которое можно легко трансформировать под любые задачи.

Чем отличаются диван от модульного дивана/Инфографика ИИ

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