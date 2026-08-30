Диван відходить у минуле: чим замінити "короля" вітальні

Диван все менше стає статичним предметом

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На сьогоднішній день диван — це не просто красивий елемент інтер’єру, а багатофункціональний простір для відпочинку, спілкування та прийому гостей. Сучасні міжнародні виставки дизайну показують, що мейнстримом стає адаптивність, гнучкість і високі стандарти комфорту.

Модульний диван стає трендом не лише для великих віталень. Про це повідомляє Elle.

Головні тренди та особливості сучасних м’яких меблів:

Відмова від статичності. Якщо раніше диван на довгі роки визначав все планування вітальні (оскільки його габарити та бік шезлонга змінити складно), то тепер меблі підлаштовуються під наш мінливий спосіб життя.

Відмова від статичності/Фото: ШІ

Компактна модульність. Раніше модульні системи асоціювалися виключно з масивними конструкціями для просторих кімнат. Сьогодні модульність актуальна і для невеликих квартир: декілька елементів дозволяють легко змінювати конфігурацію (від прямого дивана до L-подібної зони) при переїзді чи зміні призначення кімнати.

Компактна модульність/Фото: ШІ

Мобільність оточення. На додаток до гнучких диванів змінюється й решта обстановки: замість одного громіздкого журнального столика зручніше використовувати кілька легких приставних, які легко переміщаються по квартирі.

Мобільність оточення/Фото: ШІ

В результаті вітальня перестає бути застиглою дизайнерською композицією, перетворюючись на гнучке місце, яке можна легко трансформувати під будь-які завдання.

Чим відрізняються диван від модульного дивана/Інфографіка ШІ

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