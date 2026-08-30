Диван відходить у минуле: чим замінити "короля" вітальні
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Диван все менше стає статичним предметом
На сьогоднішній день диван — це не просто красивий елемент інтер’єру, а багатофункціональний простір для відпочинку, спілкування та прийому гостей. Сучасні міжнародні виставки дизайну показують, що мейнстримом стає адаптивність, гнучкість і високі стандарти комфорту.
Модульний диван стає трендом не лише для великих віталень. Про це повідомляє Elle.
Головні тренди та особливості сучасних м’яких меблів:
- Відмова від статичності. Якщо раніше диван на довгі роки визначав все планування вітальні (оскільки його габарити та бік шезлонга змінити складно), то тепер меблі підлаштовуються під наш мінливий спосіб життя.
- Компактна модульність. Раніше модульні системи асоціювалися виключно з масивними конструкціями для просторих кімнат. Сьогодні модульність актуальна і для невеликих квартир: декілька елементів дозволяють легко змінювати конфігурацію (від прямого дивана до L-подібної зони) при переїзді чи зміні призначення кімнати.
- Мобільність оточення. На додаток до гнучких диванів змінюється й решта обстановки: замість одного громіздкого журнального столика зручніше використовувати кілька легких приставних, які легко переміщаються по квартирі.
В результаті вітальня перестає бути застиглою дизайнерською композицією, перетворюючись на гнучке місце, яке можна легко трансформувати під будь-які завдання.
Раніше "Телеграф" повідомляв, чим замінити ліжко у спальні. Виявляється, що є більш функціональні моделі.