Забытый бабушкин аксессуар вновь в моде: подходит для любой фигуры
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Старые и поврежденные платки получают вторую жизнь благодаря умелым рукам
Дизайнер одежды и аксессуаров Надежда Смалько ответила на критику в сети. Дело в том, что она переделывает обычные "бабушкины" платки 1960-90-х годов в модные и стильные аксессуары, что некоторые расценивают как "уничтожение красивых вещей".
Соответствующий пост Надежда опубликовала в TikTok. Смалько отметила, что дает вторую жизнь старым и поврежденным платкам, превращая их в баски.
По ее словам, она занимается этим уже 3 года и продала уже больше 200 выкроек по всему миру. В день она делает до 10 басок. Дизайнер отметила, что данный элемент одежды, который также подходит и обладательницам пышных форм, сейчас в тренде.
Что такое баска?
Баска — это широкая оборка или мини-юбка, пришитая по линии талии к платью, топу, пиджаку или пальто. Этот элегантный элемент одежды обладает уникальным свойством: он мгновенно преображает силуэт, делая фигуру более женственной и подчеркивая талию.
История с изюминкой
Свое название деталь получила от традиционного костюма жителей Страны Басков (Испания), где похожие элементы нашивались на национальную одежду.
- XIX век: Баска триумфально ворвалась в высокую моду викторианской эпохи, став неотъемлемой частью корсетов и платьев.
- 1947 год: Великий Кристиан Диор вернул баску на подиумы в рамках легендарного стиля New Look, подчеркивая осиную талию и пышные бедра.
- Наши дни: Дизайнеры регулярно возвращают этот тренд, адаптируя его под современные реалии — от строгих деловых костюмов до дерзких асимметричных топов.
Кому подходит баска и как ее носить?
Главный миф заключается в том, что баска подходит исключительно обладательницам модельной внешности. На самом деле правильный крой творит чудеса для любого типа фигуры:
- Для создания объема (тип фигуры "прямоугольник" или "перевернутый треугольник"): Подойдет классическая пышная баска со складками. Она визуально добавит округлости бедрам и обозначит талию.
- Для коррекции живота ("яблоко"): Идеальным выбором станет баска с завышенной линией талии или удлиненная модель.
- Для невысокого роста: Асимметричные или укороченные спереди баски визуально вытягивают силуэт и удлиняют ноги.
С чем сочетать в современном гардеробе?
- В офис: Блуза с лаконичной жесткой баской в паре с зауженными брюками-сигаретами или юбкой-карандашом.
- На прогулку: Трикотажный топ с баской и джинсы с высокой посадкой для создания расслабленного, но женственного образа.
- На выход: Платье-футхол с акцентной баской из плотной ткани, которая держит форму.
Ранее "Телеграф" сообщал, платки вернулись в тренды 2026 года! Европейские дизайнеры рекомендуют использовать этот элемент не только для сохранения прически, но и чтобы добавить образу гламура.