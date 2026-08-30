Забытый бабушкин аксессуар вновь в моде: подходит для любой фигуры

Старые и поврежденные платки получают вторую жизнь благодаря умелым рукам

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Дизайнер одежды и аксессуаров Надежда Смалько ответила на критику в сети. Дело в том, что она переделывает обычные "бабушкины" платки 1960-90-х годов в модные и стильные аксессуары, что некоторые расценивают как "уничтожение красивых вещей".

Соответствующий пост Надежда опубликовала в TikTok. Смалько отметила, что дает вторую жизнь старым и поврежденным платкам, превращая их в баски.

По ее словам, она занимается этим уже 3 года и продала уже больше 200 выкроек по всему миру. В день она делает до 10 басок. Дизайнер отметила, что данный элемент одежды, который также подходит и обладательницам пышных форм, сейчас в тренде.

Дизайнер делает из платков баски

Что такое баска?

Баска — это широкая оборка или мини-юбка, пришитая по линии талии к платью, топу, пиджаку или пальто. Этот элегантный элемент одежды обладает уникальным свойством: он мгновенно преображает силуэт, делая фигуру более женственной и подчеркивая талию.

История с изюминкой

Свое название деталь получила от традиционного костюма жителей Страны Басков (Испания), где похожие элементы нашивались на национальную одежду.

XIX век: Баска триумфально ворвалась в высокую моду викторианской эпохи, став неотъемлемой частью корсетов и платьев.

Баска триумфально ворвалась в высокую моду викторианской эпохи, став неотъемлемой частью корсетов и платьев. 1947 год: Великий Кристиан Диор вернул баску на подиумы в рамках легендарного стиля New Look, подчеркивая осиную талию и пышные бедра.

Великий вернул баску на подиумы в рамках легендарного стиля New Look, подчеркивая осиную талию и пышные бедра. Наши дни: Дизайнеры регулярно возвращают этот тренд, адаптируя его под современные реалии — от строгих деловых костюмов до дерзких асимметричных топов.

Кому подходит баска и как ее носить?

Главный миф заключается в том, что баска подходит исключительно обладательницам модельной внешности. На самом деле правильный крой творит чудеса для любого типа фигуры:

Для создания объема (тип фигуры "прямоугольник" или "перевернутый треугольник"): Подойдет классическая пышная баска со складками. Она визуально добавит округлости бедрам и обозначит талию. Для коррекции живота ("яблоко"): Идеальным выбором станет баска с завышенной линией талии или удлиненная модель. Для невысокого роста: Асимметричные или укороченные спереди баски визуально вытягивают силуэт и удлиняют ноги.

С чем сочетать в современном гардеробе?

В офис: Блуза с лаконичной жесткой баской в паре с зауженными брюками-сигаретами или юбкой-карандашом.

Блуза с лаконичной жесткой баской в паре с зауженными брюками-сигаретами или юбкой-карандашом. На прогулку: Трикотажный топ с баской и джинсы с высокой посадкой для создания расслабленного, но женственного образа.

Трикотажный топ с баской и джинсы с высокой посадкой для создания расслабленного, но женственного образа. На выход: Платье-футхол с акцентной баской из плотной ткани, которая держит форму.

Баска на вечернем платье/Фото: ИИ

Ранее "Телеграф" сообщал, платки вернулись в тренды 2026 года! Европейские дизайнеры рекомендуют использовать этот элемент не только для сохранения прически, но и чтобы добавить образу гламура.