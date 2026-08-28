Ищите в бабушкиных сервантах: эта необычная советская посуда снова в моде

Её когда-то доставали только по праздникам

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Мельхиоровые ложки в бархатных коробках, тяжелые подстаканники, сахарницы и декоративные рюмки когда-то были практически обязательной частью праздничного сервиза. Сегодня эти вещи снова достают из бабушкиных шкафов — уже не только для семейных застолий, но и как винтажные предметы для интерьера и коллекций.

"Телеграф" расскажет, что именно изготавливали из мельхиора, почему такие вещи десятилетиями берегли "на особый случай" и за сколько можно приобрести эти предметы советской эпохи.

Что такое мельхиор

Мельхиор — это металлический сплав, который внешне напоминает серебро благодаря светлому цвету и характерному блеску.

Именно поэтому изделия из него выглядели значительно дороже, чем на самом деле. В советское время мельхиор стал популярным материалом для столовых приборов, посуды и декоративных предметов.

Мельхиор

Но наибольший интерес сегодня представляет не сам сплав, а вещи, которые из него изготавливали.

Подстаканники: от поездов до коллекций

Пожалуй, самый известный мельхиоровый предмет советской эпохи — подстаканник.

Для многих он до сих пор ассоциируется прежде всего с чаем в поезде. Однако подстаканники использовали не только на железной дороге — их дарили, привозили из путешествий и собирали дома.

Подстаканник «Приднепровская железная дорога»

Особенно популярными были изделия с тематическими изображениями. На металлических стенках можно было увидеть:

гербы городов;

известные достопримечательности;

кремли и исторические здания;

космические корабли;

юбилейные даты;

растительные и геометрические орнаменты.

Подстаканник

Подстаканники

Некоторые подстаканники выпускали к памятным событиям или посвящали конкретным городам. Именно такие экземпляры сегодня могут быть особенно интересны для коллекционеров.

При этом важную роль играет не только сам металл. Значение могут иметь год выпуска, производитель, сюжет и сохранность вещи.

Ложки и вилки, которые берегли "на праздник"

Еще один символ советского серванта — набор мельхиоровых столовых приборов.

Ложки, вилки и ножи нередко продавались в больших коробках или специальных футлярах. Полный комплект мог годами лежать практически нетронутым.

Такие наборы часто покупали в подарок:

на свадьбу;

юбилей;

новоселье;

другие важные семейные события.

Обычными ложками пользовались каждый день, а мельхиоровые доставали тогда, когда приходили гости.

Набор ложек

Особенно ценились наборы со сложной гравировкой на ручках. Некоторые из них имели цветочные орнаменты, другие — более строгий геометрический дизайн.

Сегодня молодые люди могут использовать такие приборы совсем иначе — не хранить их за стеклом, а добавлять к сервировке стола или сочетать старые вещи с современной посудой.

Столовые приборы

Рюмки, сахарницы и креманки: советская "роскошь"

Мельхиор использовали не только для ложек и вилок.

В сервантах можно было найти небольшие рюмки и стопки, которые часто входили в подарочные наборы. Они могли иметь гладкую поверхность или сложный декоративный рисунок.

Гладкие рюмки

Рюмки с декоративным рисунком

Еще один популярный предмет – сахарница. Часто ее дополняли маленькой ложечкой или щипцами для сахара. Такие наборы могли иметь ручки, крышки и затейливые декоративные элементы.

Сахарница

Сахарница

Не менее эффектно смотрелись креманки и вазы.

Ваза

Особенно узнаваемыми были изделия, где стеклянную или хрустальную чашу помещали в металлическую оправу. Мельхиор мог образовывать вокруг стекла сложный узор, превращая обычный сосуд в декоративный предмет.

От сервантов — к винтажным интерьерам

Отдельную категорию составляют чайные и кофейные предметы.

Это могли быть:

чайные ложечки;

кофейные ложки;

щипцы для сахара;

небольшие подносы;

вазочки для конфет.

Также встречались графины и кувшины, в которых мельхиор использовали как декоративное оформление. Металлическими могли быть ручки, горлышко или ажурная оправа стеклянной части.

Сервиз из мельхиора

Сервиз из мельхиора

За сколько сейчас продают старые мельхиоровые вещи

Старая мельхиоровая посуда не всегда имеет высокую коллекционную ценность. Стоимость зависит от состояния изделия, наличия клейма, производителя, редкости модели и комплектности.

Больше всего можно получить за хорошо сохранившиеся наборы в футлярах или необычные изделия. Простую посуду без редкого декора часто продают за несколько сотен гривен.

Ориентировочные цены на такие вещи выглядят так:

подстаканники — от 150 до 1 200 грн за штуку;

— от 150 до 1 200 грн за штуку; наборы столовых приборов — от 600 до 6 500 грн в зависимости от количества предметов и состояния;

— от 600 до 6 500 грн в зависимости от количества предметов и состояния; отдельные ложки, вилки и небольшие наборы — от 100 до 2 000 грн;

— от 100 до 2 000 грн; рюмки и стопки — от 300 до 1 500 грн за набор;

— от 300 до 1 500 грн за набор; сахарницы и креманки — примерно от 100 до 1 000 грн;

— примерно от 100 до 1 000 грн; вазы и фруктовницы с мельхиоровым оформлением — от 300 до 1 500 грн;

с мельхиоровым оформлением — от 300 до 1 500 грн; чайные и кофейные наборы — от 500 до 4 000 грн;

— от 500 до 4 000 грн; графины и кувшины с мельхиоровыми деталями — от 200 до 2 000 грн.

В то же время эти цифры являются ориентировочными. Редкое изделие с необычным декором, клеймом известного производителя или полный набор в оригинальном футляре может стоить значительно дороже.

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