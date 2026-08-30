Забутий бабусин аксесуар знову в моді: підходить для будь-якої фігури
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Старі та пошкоджені хустки отримують друге життя завдяки вмілим рукам
Дизайнерка одягу та аксесуарів Надія Смалько відповіла на критику у мережі. Річ у тім, що вона переробляє звичайні "бабусини" хустки 1960-90-х років у модні та стильні аксесуари, що деякі розцінюють як "знищення красивих речей".
Відповідний пост Надія опублікувала у TikTok. Смалько зазначила, що дає друге життя старим і пошкодженим хусткам, перетворюючи їх на баски.
За її словами, вона займається цим уже 3 роки та продала вже понад 200 викрійок по всьому світу. На день вона робить до 10 басок. Дизайнерка зазначила, що цей елемент одягу, який також підходить і володаркам пишних форм, зараз у тренді.
Що таке баска?
Баска — це широка оборка або мініспідниця, пришита по лінії талії до сукні, топу, піджака або пальта. Цей елегантний елемент одягу має унікальну властивість: він миттєво перетворює силует, роблячи фігуру жіночнішою і підкреслюючи талію.
Історія з родзинкою
Свою назву деталь одержала від традиційного костюма мешканців Країни Басків (Іспанія), де схожі елементи нашивалися на національний одяг.
- XIX століття: Баска тріумфально увірвалася у високу моду вікторіанської епохи, ставши неодмінною частиною корсетів та суконь.
- 1947 рік: Великий Крістіан Діор повернув баску на подіуми в рамках легендарного стилю New Look, підкреслюючи осину талію та пишні стегна.
- Дизайнери регулярно повертають цей тренд, адаптуючи його під сучасні реалії — від строгих ділових костюмів до зухвалих асиметричних топів.
Кому підходить баска та як її носити?
Головний міф полягає в тому, що баска підходить виключно володаркам модельної зовнішності. Насправді правильний крій творить дива для будь-якого типу фігури:
- Для створення об’єму (тип фігури "прямокутник" або "перевернутий трикутник"): Підійде класична пишна баска зі складками. Вона візуально додасть округлості стегнам і позначить талію.
- Для корекції живота ("яблуко"): Ідеальним вибором стане баска із завищеною лінією талії або подовжена модель.
- Для невисокого зросту: Асиметричні або вкорочені спереду баски візуально витягають силует та подовжують ноги.
З чим поєднувати у сучасному гардеробі?
- В офіс: Блуза з лаконічною твердою баскою в парі зі звуженими штанами-сигаретами або спідницею-олівцем.
- На прогулянку: Трикотажний топ із баскою та джинси з високою посадкою для створення розслабленого, але жіночного образу.
- На вихід: Сукня-футхол з акцентною баскою із щільної тканини, що тримає форму.
Раніше "Телеграф" повідомляв, хустки повернулися до трендів 2026 року! Європейські дизайнери рекомендують використовувати цей елемент не тільки для збереження зачіски, але й щоб додати образу гламуру.