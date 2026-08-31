Красная рыба за 45 гривен: украинцы вспомнили, какими были ценники до вторжения РФ в 2022 году

Цены до большой войны и сейчас — две большие разницы

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Походы в супермаркеты и на рынки для многих украинцев превратились в своеобразный квест — где сэкономить, что купить подешевле. Одним из основных факторов подорожания стоимости продуктов питания в Украине стала война.

Украинка Алина Бережная в threads наглядно показала цены на некоторые продукты питания за 10 дней до 24 февраля 2022 года, когда РФ полномасштабно вторглась в Украину.

Девушка опубликовала снимки, сделанные в супермаркете "Велмарт" в Харькове. На фото можно увидеть акционные цены на манго (премиум) 19,87 грн за штуку и 130-граммовую упаковку слабосоленого филе семги или форели — 44,99 грн за упаковку.

Цены на семгу/форель в Харькове в феврале 2022 года/Фото: threads.com/@berezhnaya_ali

Цены на манго в Харькове в феврале 2022 года/Фото: threads.com/@berezhnaya_ali

Манго в Харькове в феврале 2022 года/Фото: threads.com/@berezhnaya_ali

Добавим, что на данный момент цены на манго стартуют от 54 грн/шт.

Цены на Манго в "Сільпо"/Фото: silpo.ua

Цены на рыбу выросли намного больше. К примеру, в "Сільпо" можно по акции приобрести слабосоленое филе семги за 179 грн/130 грамм.

Цены на семгу в "Сільпо"/Фото: silpo.ua

В сети с ностальгией вспомнили о временах до войны. Сама Алина отметила, что эти цены "как будто из другой жизни".

"Не верится, что это было 4 года назад"

"Ну и зарплаты были 10-12 тысяч"

"Семга по 45 грн. Как будто из другой жизни"

"Ощущение, что прошло 10 лет"

"Это 2022 или 2012 год?"

"Отказываюсь в это верить. Это все ИИ"

"Я уже такого не помню"

"Грустно"

Ранее "Телеграф" сообщал, что конфеты, килограмм которых стоит более 700 гривен, удивили украинцев. При этом в сети признают, что данные сладости — очень вкусные.