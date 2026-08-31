Красная рыба за 45 гривен: украинцы вспомнили, какими были ценники до вторжения РФ в 2022 году
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Цены до большой войны и сейчас — две большие разницы
Походы в супермаркеты и на рынки для многих украинцев превратились в своеобразный квест — где сэкономить, что купить подешевле. Одним из основных факторов подорожания стоимости продуктов питания в Украине стала война.
Украинка Алина Бережная в threads наглядно показала цены на некоторые продукты питания за 10 дней до 24 февраля 2022 года, когда РФ полномасштабно вторглась в Украину.
Девушка опубликовала снимки, сделанные в супермаркете "Велмарт" в Харькове. На фото можно увидеть акционные цены на манго (премиум) 19,87 грн за штуку и 130-граммовую упаковку слабосоленого филе семги или форели — 44,99 грн за упаковку.
Добавим, что на данный момент цены на манго стартуют от 54 грн/шт.
Цены на рыбу выросли намного больше. К примеру, в "Сільпо" можно по акции приобрести слабосоленое филе семги за 179 грн/130 грамм.
В сети с ностальгией вспомнили о временах до войны. Сама Алина отметила, что эти цены "как будто из другой жизни".
"Не верится, что это было 4 года назад"
"Ну и зарплаты были 10-12 тысяч"
"Семга по 45 грн. Как будто из другой жизни"
"Ощущение, что прошло 10 лет"
"Это 2022 или 2012 год?"
"Отказываюсь в это верить. Это все ИИ"
"Я уже такого не помню"
"Грустно"
Ранее "Телеграф" сообщал, что конфеты, килограмм которых стоит более 700 гривен, удивили украинцев. При этом в сети признают, что данные сладости — очень вкусные.