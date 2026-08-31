Червона риба за 45 гривень: українці згадали, якими були цінники до вторгнення РФ 2022 року

Ціни до великої війни і зараз – дві великі різниці

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Походи до супермаркетів та ринків для багатьох українців перетворилися на своєрідний квест — де заощадити, що купити дешевше. Одним з основних чинників подорожчання вартості харчових продуктів в Україні стала війна.

Українка Аліна Бережна у threads наочно показала ціни на деякі харчові продукти за 10 днів до 24 лютого 2022 року, коли РФ повномасштабно вторглася до України.

Дівчина опублікувала знімки, зроблені у супермаркеті "Велмарт" у Харкові. На фото можна побачити акційні ціни на манго (преміум) — 19,87 грн за штуку та 130-грамову упаковку слабосолоного філе сьомги чи форелі – 44,99 грн за упаковку.

Ціни на сьомгу/форель у Харкові в лютому 2022 року/Фото: threads.com/@berezhnaya_ali

Ціни на манго у Харкові в лютому 2022 року/Фото: threads.com/@berezhnaya_ali

Манго у Харкові у лютому 2022 року/Фото: threads.com/@berezhnaya_ali

Додамо, що зараз ціни на манго стартують від 54 грн/шт.

Ціни на Манго в "Сільпо"/Фото: silpo.ua

Ціни на рибу зросли набагато більше. Наприклад, у "Сільпо" можна за акцією придбати слабосолене філе сьомги за 179 грн/130 грам.

Ціни на сьомгу в "Сільпо"/Фото: silpo.ua

У мережі з ностальгією згадали про часи до війни. Сама Аліна зазначила, що ці ціни "начебто з іншого життя".

"Не віриться, що це було 4 роки тому"

"Ну і зарплати були 10-12 тисяч"

"Сьомга по 45 грн. Ніби з іншого життя"

"Відчуття, що минуло 10 років"

"Це 2022 чи 2012 рік?"

"Відмовляюся в це вірити. Це все ШІ"

"Я вже такого не пам’ятаю"

"Сумно"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що цукерки, кілограм яких коштує понад 700 гривень, здивували українців. При цьому в мережі визнають, що ці солодощі дуже смачні.