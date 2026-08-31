Укр

"Матрешка" или рыночная реальность? Поставщик бирок для древесины и ГП "Леса Украины" ответили на обвинения Нацпола

Автор
Женя Хамстер
Дата публикации
Читати українською
Автор
Пластиковые бирки Новость обновлена 31 августа 2026, 11:35
Пластиковые бирки. Фото Коллаж "Телеграфа"

Что не так с системой учета древесины

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После публикации расследования "Телеграфа" о закупке средств маркировки древесины, которое вызвало резонанс, в редакцию поступили официальные ответы от заказчика — ГП "Леса Украины" и одного из поставщиков — ООО "Латчбахер Украина". Стороны предоставили аргументы относительно формирования цен и специфики этого узкого рынка.

Математика себестоимости: версия поставщика

В ООО "Латчбахер Украина" категорически отрицают версию следствия о "накрутке" в 138%. Компания впервые обнародовала свою детальную калькуляцию расходов на одну бирку, чтобы продемонстрировать реальное положение дел.

  • Закупочная цена согласно инвойсу от европейского партнера – 1,3 грн;
  • Международная доставка, таможенное оформление и брокерские услуги – 0,14 грн;
  • Услуги государственного оператора системы электронного обращения древесины – 0,3 грн.

В общей сложности эти прямые затраты составляют 1,74 грн за единицу товара. То есть при тендерной цене реализации бирок около 2,07 грн (без НДС), остаток составляет 0,33 грн (около 16%). Из этой суммы, как отмечают в фирме, покрываются расходы на логистику по Украине, складское хранение, банковские расходы и заработную плату работников.

На основании этих данных в ООО "Латчбахер Украина" называют "безосновательным предположением" расчет редакции относительно возможной первоначальной стоимости бирки в 86 копеек. В компании подчеркивают, что этот показатель не содержится в материалах дела, а является лишь результатом обратного арифметического расчета журналистов.

Также фирма просит учесть, что в обнародованном судебном определении основной акцент правоохранители сделали на деятельности ООО "Каренс Плюс". И именно к ней привязана сумма ущерба в 21,6 млн грн.

Ответ ООО "Латчбахер Украина". Стр.1-2
Ответ ООО "Латчбахер Украина". Стр.1-2
Ответ ООО "Латчбахер Украина". Стр.3-4
Ответ ООО "Латчбахер Украина". Стр.3-4

В компании призывают четко дистанцироваться от проблем ООО "Торговый дом "Латчбахер Украина" (ныне – "АТЛА"), подчеркивая: это отдельное юридическое лицо, а история с их штрафом от АМКУ не должна переноситься на материнскую компанию.

Круговая порука регламентов: версия ГП "Леса Украины"

В самом государственном предприятии "Леса Украины" на обвинения относительно "пластикового распила" реагируют на языке бюрократии. Позиция лесного монополиста, которую озвучил директор по повышению эффективности производства Тарас Кузьмич, сводится к тезису: процедуры законны, а следовательно – никакой коррупции.

  • В ГП официально признают, что посылали запросы на коммерческие предложения исключительно компаниям из списка ГП "Лесохозяйственного инновационно-аналитического центра". А именно тем нескольким фирмам, обладающим числовыми диапазонами – это официально утвержденные уникальные серии и последовательности номеров, которые интегрируются в государственную систему электронного учета древесины. То есть, поскольку конкуренции извне не было, рыночная цена формировалась на основе предложений закрытого пула.
  • Еще одним железобетонным аргументом в защиту своей позиции лесоводы называют отсутствие государственных стандартов на бирки. Поэтому технические и качественные характеристики для них (спецификация пластика, крепежа и т.п.) формировались предприятием самостоятельно. Также на предприятии объяснили, что со всеми параметрами товара каждый желающий может ознакомиться в системе Prozorro.

К тому же в ГП "Леса Украины" отмечают: за все время проведения торгов на средства учета древесины ни один потенциальный участник не жаловался в АМКУ по поводу дискриминации или заангажированности условий.

Ответ ГП "Леса Украины"
Ответ ГП "Леса Украины"

На самом предприятии не видят оснований для внутреннего аудита контрактов ООО "Каренс Плюс" или других компаний, фигурирующих в расследовании правоохранителей. Как не проводили проверку относительно собственных сотрудников и тем более не отстраняли их от работы.

Таким образом, государственный гигант фактически переводит ответственность на архитектуру самой системы учета древесины: мол, если ГП "ЛИАЦ" выдало право на числовые диапазоны только четырем фирмам, то "Леса Украины" просто действуют в предложенных обстоятельствах.

Теги:
#Древесина #Леса Украины #ГП «Ліси України» #бирка