"Матрешка" или рыночная реальность? Поставщик бирок для древесины и ГП "Леса Украины" ответили на обвинения Нацпола

Что не так с системой учета древесины

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После публикации расследования "Телеграфа" о закупке средств маркировки древесины, которое вызвало резонанс, в редакцию поступили официальные ответы от заказчика — ГП "Леса Украины" и одного из поставщиков — ООО "Латчбахер Украина". Стороны предоставили аргументы относительно формирования цен и специфики этого узкого рынка.

Математика себестоимости: версия поставщика

В ООО "Латчбахер Украина" категорически отрицают версию следствия о "накрутке" в 138%. Компания впервые обнародовала свою детальную калькуляцию расходов на одну бирку, чтобы продемонстрировать реальное положение дел.

Закупочная цена согласно инвойсу от европейского партнера – 1,3 грн;

Международная доставка, таможенное оформление и брокерские услуги – 0,14 грн;

Услуги государственного оператора системы электронного обращения древесины – 0,3 грн.

В общей сложности эти прямые затраты составляют 1,74 грн за единицу товара. То есть при тендерной цене реализации бирок около 2,07 грн (без НДС), остаток составляет 0,33 грн (около 16%). Из этой суммы, как отмечают в фирме, покрываются расходы на логистику по Украине, складское хранение, банковские расходы и заработную плату работников.

На основании этих данных в ООО "Латчбахер Украина" называют "безосновательным предположением" расчет редакции относительно возможной первоначальной стоимости бирки в 86 копеек. В компании подчеркивают, что этот показатель не содержится в материалах дела, а является лишь результатом обратного арифметического расчета журналистов.

Также фирма просит учесть, что в обнародованном судебном определении основной акцент правоохранители сделали на деятельности ООО "Каренс Плюс". И именно к ней привязана сумма ущерба в 21,6 млн грн.

Ответ ООО "Латчбахер Украина". Стр.1-2

Ответ ООО "Латчбахер Украина". Стр.3-4

В компании призывают четко дистанцироваться от проблем ООО "Торговый дом "Латчбахер Украина" (ныне – "АТЛА"), подчеркивая: это отдельное юридическое лицо, а история с их штрафом от АМКУ не должна переноситься на материнскую компанию.

Круговая порука регламентов: версия ГП "Леса Украины"

В самом государственном предприятии "Леса Украины" на обвинения относительно "пластикового распила" реагируют на языке бюрократии. Позиция лесного монополиста, которую озвучил директор по повышению эффективности производства Тарас Кузьмич, сводится к тезису: процедуры законны, а следовательно – никакой коррупции.

В ГП официально признают, что посылали запросы на коммерческие предложения исключительно компаниям из списка ГП "Лесохозяйственного инновационно-аналитического центра". А именно тем нескольким фирмам, обладающим числовыми диапазонами – это официально утвержденные уникальные серии и последовательности номеров, которые интегрируются в государственную систему электронного учета древесины. То есть, поскольку конкуренции извне не было, рыночная цена формировалась на основе предложений закрытого пула.

Еще одним железобетонным аргументом в защиту своей позиции лесоводы называют отсутствие государственных стандартов на бирки. Поэтому технические и качественные характеристики для них (спецификация пластика, крепежа и т.п.) формировались предприятием самостоятельно. Также на предприятии объяснили, что со всеми параметрами товара каждый желающий может ознакомиться в системе Prozorro.

К тому же в ГП "Леса Украины" отмечают: за все время проведения торгов на средства учета древесины ни один потенциальный участник не жаловался в АМКУ по поводу дискриминации или заангажированности условий.

Ответ ГП "Леса Украины"

На самом предприятии не видят оснований для внутреннего аудита контрактов ООО "Каренс Плюс" или других компаний, фигурирующих в расследовании правоохранителей. Как не проводили проверку относительно собственных сотрудников и тем более не отстраняли их от работы.

Таким образом, государственный гигант фактически переводит ответственность на архитектуру самой системы учета древесины: мол, если ГП "ЛИАЦ" выдало право на числовые диапазоны только четырем фирмам, то "Леса Украины" просто действуют в предложенных обстоятельствах.