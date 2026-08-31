Не выпускают после направления на ВВК: адвокат объяснила, законно ли это

Может ли быть прохождение военно-врачебной комиссии как причина для удержания в Территориальном центре комплектования

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Направление на ВВК не означает, что человек может удерживаться в ТЦК до конца медосмотра. Юрист объяснила, что разрешено работникам ТЦК в такой ситуации и каким должно быть самое направление.

По словам адвоката Оксаны Воробей из АО "Юридическая фирма "Марусяк и Партнеры", в комментарии для "Телеграфа", устного объяснения работника ТЦК недостаточно, чтобы повторно направить человека на ВВК. Сам документ должен содержать необходимые данные и четко указывать цель медицинского осмотра.

Детальнее в материале: "Пройти медосмотр за один день и не выйти из ТЦК: юристы ответили, законны ли такие требования".

Это правило действует и в ситуациях, когда действующего вывода ВВК нет и медосмотр действительно необходим. Обязанность пройти комиссию не означает, что человека можно удерживать до момента его завершения.

В то же время само направление должно быть оформлено должным образом. В документе должен быть регистрационный номер и дата, данные военнообязанного, цель медосмотра, а также название и адрес медицинского учреждения.

Если данных нет или работник ТЦК лишь устно объясняет необходимость повторного осмотра, этого недостаточно для законного направления на ВВК.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, кого из украинок могут разыскивать и кому могут вручать повестки.