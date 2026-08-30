Эти вещи важно взять с собой в поезд на случай остановки посреди поля: набор для эвакуации

Вынужденная высадка способна превратить обычную дорогу в настоящее испытание

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Во время войны поездки по железной дороги могут оказаться сложнее обычного путешествия. Нередко пассажирам приходится несколько раз выходить из вагонов из-за угрозы обстрелов. В связи с этим каждому необходимо знать, какие вещи нужно взять с собой на такие случаи.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала сорежиссер полнометражного анимационного фильма "Мавка. Лісова пісня" Александра Рубан. Она составила список, который можно взять на заметку.

"После моего недавнего путешествия Кривой Рог — Киев, девяти или сколько там эвакуаций за одну поездку, дождя, поля, болота, посадок, ночи на путях и шахедов я решила написать маленький список", — пишет она.

Что стоит иметь с собой в поезде

Сменная одежда. Рубан рекомендует брать с собой брюки или лосины, футболку, кофту и носки. Это важно на тот случай, если человек попадет под дождь во время эвакуации.

Рубан рекомендует брать с собой брюки или лосины, футболку, кофту и носки. Это важно на тот случай, если человек попадет под дождь во время эвакуации. Дождевик. Это хорошая альтенатива зону, поскольку он занимает руки и не всегда удобен. А тонкая площ-накидка занимает мало места и стоит недорого.

Это хорошая альтенатива зону, поскольку он занимает руки и не всегда удобен. А тонкая площ-накидка занимает мало места и стоит недорого. Удобная водостойкая обувь. Желательно иметь с собой водостойкую, теплую и с нормальной подошвой обувь. Во время эвакуации пассажиры могут оказаться не только на платформе, но и на грунте, склонах или среди растительности. Потому обувь должна быть такой, чтобы хорошо защищала ноги от влаги.

водостойкую, теплую и с нормальной подошвой обувь. Во время эвакуации пассажиры могут оказаться не только на платформе, но и на грунте, склонах или среди растительности. Потому обувь должна быть такой, чтобы хорошо защищала ноги от влаги. Запас воды и еды. Необхоимо рассчитывать не только указанное время поездки, но и возможную эвакуацию, из-за которой дорога может затянуться. В запасе рекомендуется ипметь достаточно воды, питательную еду и что-то сладкое.

Необхоимо рассчитывать не только указанное время поездки, но и возможную эвакуацию, из-за которой дорога может затянуться. В запасе рекомендуется ипметь достаточно воды, питательную еду и что-то сладкое. Небольшая аптечкя. В ней нужно хранить базовые средства помощи, такие как бинт, пластырь, антисептик. Также должен быть запас лекарств, которые вам могут понадобиться в дороге.

В ней нужно хранить базовые средства помощи, такие как бинт, пластырь, антисептик. Также должен быть запас лекарств, которые вам могут понадобиться в дороге. Фонарик. Полагаться исключительно на смартфон не стоит, поскольку он может понадобиться доя сообщений или связи, поэтому его заряд лучше экономить, а с собой желательно взять фонарик, поскольку ночью он может пригодиться.

Полагаться исключительно на смартфон не стоит, поскольку он может понадобиться доя сообщений или связи, поэтому его заряд лучше экономить, а с собой желательно взять фонарик, поскольку ночью он может пригодиться. Заряженный powerbank. Отправляясь в поедку необходимо зарядить телефон и другие необходимые устройства. Дело в том, что во врнемя євакуации доступ к розеткам может быть ограничен.

Что стоит иметь с собой в поезде? Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Если путешествуете с ребенком

Александра советует заранее провести разговор с ребенком и объяснить, что в пути может произойти эвакуация.

"Потому что ребенок, примерно понимающий, что сейчас происходит, — это совсем другой уровень стресса, чем ребенок, для которого среди ночи вдруг начался непонятный апокалипсис", — пишет девушка.

Для него также рекомендуется взять отдельный рюкзак с необходимыми вещами, чтобы они были в быстром доступе.

Рубан также призвала пассажиров внимательно слушать указания работников железной дороги и заранее ознакомиться с правилами безопасности "Укрзалізниці". Следует понимать, что эвакуация может происходить в максимально неприспособленном для этого месте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сеть покорила проводница Укрзализныци.