Эти вещи важно взять с собой в поезд на случай остановки посреди поля: набор для эвакуации
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Вынужденная высадка способна превратить обычную дорогу в настоящее испытание
Во время войны поездки по железной дороги могут оказаться сложнее обычного путешествия. Нередко пассажирам приходится несколько раз выходить из вагонов из-за угрозы обстрелов. В связи с этим каждому необходимо знать, какие вещи нужно взять с собой на такие случаи.
Об этом на своей странице в Facebook рассказала сорежиссер полнометражного анимационного фильма "Мавка. Лісова пісня" Александра Рубан. Она составила список, который можно взять на заметку.
"После моего недавнего путешествия Кривой Рог — Киев, девяти или сколько там эвакуаций за одну поездку, дождя, поля, болота, посадок, ночи на путях и шахедов я решила написать маленький список", — пишет она.
Что стоит иметь с собой в поезде
- Сменная одежда. Рубан рекомендует брать с собой брюки или лосины, футболку, кофту и носки. Это важно на тот случай, если человек попадет под дождь во время эвакуации.
- Дождевик. Это хорошая альтенатива зону, поскольку он занимает руки и не всегда удобен. А тонкая площ-накидка занимает мало места и стоит недорого.
- Удобная водостойкая обувь. Желательно иметь с собой водостойкую, теплую и с нормальной подошвой обувь. Во время эвакуации пассажиры могут оказаться не только на платформе, но и на грунте, склонах или среди растительности. Потому обувь должна быть такой, чтобы хорошо защищала ноги от влаги.
- Запас воды и еды. Необхоимо рассчитывать не только указанное время поездки, но и возможную эвакуацию, из-за которой дорога может затянуться. В запасе рекомендуется ипметь достаточно воды, питательную еду и что-то сладкое.
- Небольшая аптечкя. В ней нужно хранить базовые средства помощи, такие как бинт, пластырь, антисептик. Также должен быть запас лекарств, которые вам могут понадобиться в дороге.
- Фонарик. Полагаться исключительно на смартфон не стоит, поскольку он может понадобиться доя сообщений или связи, поэтому его заряд лучше экономить, а с собой желательно взять фонарик, поскольку ночью он может пригодиться.
- Заряженный powerbank. Отправляясь в поедку необходимо зарядить телефон и другие необходимые устройства. Дело в том, что во врнемя євакуации доступ к розеткам может быть ограничен.
Если путешествуете с ребенком
Александра советует заранее провести разговор с ребенком и объяснить, что в пути может произойти эвакуация.
"Потому что ребенок, примерно понимающий, что сейчас происходит, — это совсем другой уровень стресса, чем ребенок, для которого среди ночи вдруг начался непонятный апокалипсис", — пишет девушка.
Для него также рекомендуется взять отдельный рюкзак с необходимыми вещами, чтобы они были в быстром доступе.
Рубан также призвала пассажиров внимательно слушать указания работников железной дороги и заранее ознакомиться с правилами безопасности "Укрзалізниці". Следует понимать, что эвакуация может происходить в максимально неприспособленном для этого месте.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сеть покорила проводница Укрзализныци.