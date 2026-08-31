Не випускають після направлення на ВЛК: адвокатка пояснила, чи законно це

Чи може бути проходження військово-лікарської комісії як причина для утримання в Територіальному центрі комплектування

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Направлення на ВЛК не означає, що людину можуть утримувати в ТЦК до кінця медогляду. Юристка пояснила, що дозволено працівникам ТЦК у такій ситуації та яким має бути саме направлення.

За словами адвокатки Оксани Воробей з АО "Юридична фірма "Марусяк і Партнери", у коментарі для "Телеграфу", усного пояснення працівника ТЦК недостатньо, щоб повторно направити людину на ВЛК. Сам документ має містити необхідні дані та чітко вказувати мету медичного огляду.

Детальніше у матеріалі: "Пройти медогляд за один день і не вийти з ТЦК: юристи відповіли, чи законні такі вимоги".

Це правило діє і в ситуаціях, коли чинного висновку ВЛК немає та медогляд справді необхідний. Обов’язок пройти комісію не означає, що людину можна утримувати до моменту її завершення.

Водночас саме направлення має бути оформлене належним чином. У документі повинні бути реєстраційний номер і дата, дані військовозобов’язаного, мета медогляду, а також назва та адреса медичного закладу.

Якщо цих даних немає або працівник ТЦК лише усно пояснює необхідність повторного огляду, цього недостатньо для законного направлення на ВЛК.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, кого з українок можуть розшукувати та кому можуть вручати повістки.