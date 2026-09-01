Смертельный залог: как деньги "непростой" фирмы стали билетом на свободу для Галущенко

Криминальные средства проходят финмониторинг и становятся легальными из-за слепоты государства

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Пока карточки обычных украинцев могут заблокировать за условные 500 гривен, топ-коррупционерам все сходит с рук. Задекларированная бдительность государственного надзора и финмониторинга мгновенно исчезает, если десятки миллионов, прогоняемых через банковскую систему, касаются влиятельных фигурантов и связанных с ними компаний.

Сейчас в деле "Форест Гамп", где на залог для Германа Галущенко пошли сомнительные средства, Нацбанк пытается снять с себя ответственность и лихорадочно назначает проверки других финансовых учреждений. Но по факту этот "стресс-тест" государственная система контроля уже полностью провалила. Ведь автоматические предохранители должны сработать еще на этапе анализа залогодателей, а не после того, как правоохранители раскрыли карты.

"Телеграф" на примере ООО "Компания "Командор", которое обеспечивало транзит залога для Галущенко, рассказывает о масштабном сбое государственной системы контроля. Появление в "залоговой" цепочке этой компании, вероятно, причастной к хищению на восстановлении разрушенного ракетами жилья и гибели собственных рабочих, — доказательство того, насколько легко отечественный надзор позволяет превращать сомнительные средства в формально "белый" платеж.

Запоздалое прозрение НБУ, или Как получилось, что "грязные" миллионы стали "белым" залогом

Обнародование НАБУ и САП новых скандальных пленок в рамках операции "Форест Гамп" выявило системную проблему финансового мониторинга в Украине. Выяснилось, что даже такая процедура, как перевод судебного залога, который должен быть максимально прозрачным и контролируемым государством, на самом деле скрывает в себе значительные коррупционные риски.

В ситуации со спасением экс-министра Галущенко грязный кэш, как обнаружили правоохранители, отмывали непосредственно через государственный "Сенс Банк". По версии следствия, глава правления Алексей Ступак, экс-глава наблюдательного совета Николай Гладышенко и глава финмониторинга Людмила Снигур по указанию экс-заместительницы руководителя ОП Ирины Мудрой вручную отключили систему автоматизированного контроля банка.

А для беспрепятственного транзита и легализации этих токсичных средств организаторы якобы задействовали запутанную цепочку подконтрольных фирм, связанных с "хорошим знакомым" Ирины Мудрой Максимом Микитасем. Главная проблема заключается в том, что системы финмониторинга банков должны были автоматически подсветить движение капитала от структур с криминальным шлемом. А даже если этого не произошло — должен был включиться надзор со стороны регуляторов, однако система оказалась полностью парализованной.

Национальный банк Украины на всю эту ситуацию отреагировал лишь постфактум, когда скрыть масштаб схематоза стало невозможно. Регулятор наспех назначил проверки и начал штормить другие учреждения. Однако эти запоздалые попытки выглядят откровенно беспомощно. Ведь из виду НБУ и других регуляторов выпали не только действия менеджмента "Сенс Банка" (НБУ говорит, что, мол, реагировал, однако последствия такой реакции были нулевыми), но и элементарный контроль относительно проверки банками залогодателей. Государство просто "проморгало" ситуацию, разрешив фирмам с сомнительными реноме беспрепятственно легализовать залоговые миллионы.

История с залогом для Галущенко только подсветила масштабную проблему. Как недавно описывал "Телеграф", в Украине фактически легализовался подпольный бизнес, где дельцы за комиссию в 10-30% организуют "белый" залог для любого топ-фигуранта . В схеме "Форест Гамп" одним из таких официальных транзитеров грязного кэша стало ООО "Компания "Командор" — фирма с настолько красноречивым "криминальным шлейфом", что ее появление в системе госбанка НБУ должен был заметить мгновенно.

40 миллионов за фиктивные стройматериалы: роль "Командора" по делу "Форест Гамп"

ООО "Компания "Командор" было основано в 1995 году. Основным КВЭДом предприятия указано "строительство жилых и нежилых зданий". С 2021 года компания начала активно участвовать в публичных закупках в Киеве, получив за все время от коммунальных предприятий "Киевавтодормост" и "Жилинвестстрой-УКБ" подрядов на 674 млн грн.

По данным аналитической системы YouControl, уставный капитал предприятия составляет 205 тысяч гривен. Формальным учредителем фирмы указан Андрей Блиндарь, а ее руководителем и конечным бенефициаром в реестрах значится Валерий Опанасенко. Однако реальные корни структуры ведут непосредственно к Максиму Микитасю — бывшему народному депутату Украины, экс-президенту госкорпорации "Укрбуд" и фигуранту многих масштабных строительных скандалов столицы. В настоящее время скандальный застройщик Микитась фигурирует по делу "Форест Гамп" как один из главных организаторов схемы сбора денег на залог.

В определении Высшего антикоррупционного суда по делу "Форест Гамп" прямо констатируется: "Компания "Командор" фактически подконтрольна связанным с Микитасем М.В. лицам.

В масштабной схеме легализации средств "Командору" выделили роль транзитного финансового донора. По версии следствия, 25 июня 2026 года компания перечислила 40 миллионов гривен со своего счета в АО "КБ "Глобус" на счета главного транзитного хаба схемы — ООО "Гиран Констракт" в АО "ПУМБ".

Фрагмент решения ВАКС

Сделку замаскировали под банальную хозяйственную деятельность, оформив эти миллионы как безналичную оплату за вымышленные строительные материалы. Все фиктивные контракты подписывала номинальная директор предприятия — пенсионерка Елена Сидун, которая является тещей близкого делового партнера Микитася Михаила Тарковского.

Впоследствии, аккумулировав полученные от "Командора" и других транзитных "прокладок" средства, связанная с Микитасем фирма "Гиран Констракт" перечислила их на спецсчет ВАКС с назначением "залог Галущенко". А "Сенс Банк", со счетов кого была перечислена значительная часть этих средств, умышленно "не заметил" сделки. Как и НБУ, который по идее должен был бы его контролировать.

Махинации на руинах: 64 миллиона на "дешевом" восстановлении

Еще задолго до транзита денег для Галущенко ООО "Компания "Командор" получило статус фигуранта в уголовном производстве № 12022100000000595, расследование в котором проводилось, в частности, по ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение и растрата имущества).

Это дело касается подрядов на аварийно-восстановительные работы в столичных жилых домах, пострадавших от российских ракетных ударов в течение 2022 года. По версии следствия, зафиксированной в определении суда, руководитель Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА, его заместители и директор подчиненного КП "Жилинвестстрой-УКБ" вступили в преступный сговор с руководством частных подрядных фирм, среди которых был и директор "Командора".

Как следует из материалов судебного определения, досудебным расследованием установлено, что Коммунальное предприятие "Жилинвестстрой-УКБ" заключило договоры подряда на ремонты домов по 11 адресам по всему Киеву, в частности на улицах Софии Крушельницкой, 3А, Чернобыльской, 9А, Ирпенской, 74, Богатырской,20 и проспекту Свободы, 10.

Как отмечают правоохранители, участники группы вносили в акты формы КБ-2в (акт приемки выполненных строительных работ. — Ред.) и КБ-3 (справка о стоимости. — Ред.) заведомо ложные сведения об объемах работ, завышали сметные расценки и использовали значительно более дешевые строительные материалы вместо предусмотренных проектом.

Следователи отмечают, что "Командор" предоставил акты выполненных работ с недостоверными данными на общую сумму 64 миллиона гривен, которые были незаконно перечислены компании из резервного фонда городского бюджета столицы и в дальнейшем присвоены. Для маскировки фирма проводила сомнительные операции по купле-продаже стройматериалов с другими структурами, в частности, с ООО "ОВС УКРАИНА" и ООО "АКВА-ПЕКС Украина". Впоследствии эти средства были якобы присвоены участниками схемы.

Двойные стандарты финмониторинга. Инфографика "Телеграфа"

Экономия на безопасности людей

Впрочем, наверное, самый циничный эпизод в судебно-следственной истории "Командора" касается даже не дерибана бюджета, а откровенного пренебрежения человеческими жизнями ради экономии. В июне 2025 года Святошинский районный суд города Киева вынес приговор по делу № 759/3645/23 по поводу страшной трагедии, которая произошла на одном из столичных объектов фирмы по явной вине ее руководства.

Как говорится в материалах судебного решения, 28 января 2021 года на строительстве жилого комплекса в переулке Приборном, 10, где "Командор" выступал главным подрядчиком строительной компании "Интергал-Буд" еще одного скандального застройщика — Владимира Зубика, погибли двое рабочих. Арматурщики упали в лифтовую шахту с высоты девятого этажа из-за того, что перевернулась ненадежно закрепленная решетка настила.

В ходе заседания выплыли детали операционного управления фирмы. Осужденный прораб дал показания, что руководство и владелец "Командора" прямо отказывались выделять средства на покупку материалов для безопасных настилов и средств защиты. Мотивировали это логикой: мол, заказчик за это все равно не платит. В результате люди работали на высоте без страховки.

Согласно акту специального расследования, который цитируется в приговоре, лицом, непосредственно допустившим критические нарушения законодательства об охране труда, признали директора ООО "Компания "Командор" (на то время, согласно YouControl — Глиевый Петр). Однако ответственность, похоже, понесли только "стрелочники" (прораб "Командора"), а фирму суд только обязал выплатить моральный ущерб семьям погибших.

И вот выходит, что пока руководство компании жалеет копейки на доски для безопасности собственных рабочих, что стоило людям жизней, для него не проблема мгновенно найти 40 миллионов гривен для транзита на залог топ-чиновника.

Токсичный трек "Командора". Инфографика "Телеграфа"

Блокировка из-за копеек и зеленый свет для миллионов: вместо итога

В последнее время в социальных сетях все чаще можно встретить жалобы рядовых держателей банковских карточек об их внезапной блокировке. Причины таких санкций иногда доходят до абсурда. Банки способны заморозить счет обычного украинца за перевод нескольких сотен гривен, трактуя это как "нетипичную рискованную операцию". Гражданам приходится собирать десятки справок, чтобы доказать легальность копеечных транзакций.

В то же время, когда обычных людей наказывают за мизерные суммы, система государственного контроля демонстрирует абсолютную беспомощность перед масштабными коррупционными вызовами, и в этой ситуации следует обратить внимание на несколько критических моментов.

Первый – это абсолютный абсурд происходящего. Компания с тяжелым судебно-следственным шлейфом, которую силовики уже открыто вели по делам о присвоении 64 миллионов на разбомбленных домах столицы, спокойно оперирует огромными безналичными потоками, обеспечивая многомиллионный судебный залог для топ-чиновника. Ни один автоматизированный институт власти или предохранитель на этапе проведения транзакции не подсветил эту операцию красным флажком.

Второй момент – это сам хозяйственный механизм легализации. Токсичные миллионы маскируются под самую обычную, легальную ежедневную деятельность. Организаторам достаточно просто подписать фиктивные бумажки о покупке вымышленных строительных материалов — и деньги, проходя через компании и банки, так сказать полностью меняют свой статус. Банковская система страны фактически берет на себя роль прачечной, выдающей сомнительным средствам официальный "сертификат легальности", превращая их в чистый платеж.

И третье, главное системное заключение — государство в Украине реагирует не на реальные финансовые риски, а исключительно на громкий скандал. В случае с "Форест Гампом" система финансового мониторинга не сработала автоматически на опережение, хотя имела для этого все основания. Нацбанк и регуляторы начали лихорадочно махать руками и назначать проверки только постфактум — после того, как НАБУ и САП открыли карты и публично продемонстрировали обществу всю цепь коррупционного транзита.

Все это говорит о системной проблеме. И касается она не только залогового бизнеса — "Телеграф" уже неоднократно писал о том, как обоснованно подозреваемые правоохранителями компании в растрате миллионов, а иногда и миллиардов гривен, после обысков спокойно продолжают участвовать в тендерах и получать новые подряды от государственных предприятий.

А все потому, что в действующем законодательстве просто не прописаны действенные автоматические предохранители, которые запрещали бы фирмам с токсичным шлейфом участвовать в освоении бюджетных средств или выступать залогодателями.

"Телеграф" намерен направить официальные журналистские запросы в Национальный банк Украины, Государственную службу финансового мониторинга и профильный комитет Верховной Рады. Мы хотим получить четкий ответ: до каких пор финансовая система страны будет наказывать граждан за несколько сотен гривен, оставаясь при этом абсолютно слепой по отношению миллионных безналичных транзитов коррупционного кэша. Не переключайтесь.